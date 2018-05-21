A Milli Takımımız'ın 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Valentin Kovalenko yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göer 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak müsabakada, Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek olacak.