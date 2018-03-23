Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugünkü İrlanda Cumhuriyeti maçıyla 95 yıllık tarihinde 556. kez sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar; 293’ü resmi, 262’si özel geride kalan 555 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-Yıldızlı ekip, 238’i deplasmanda, 238’i evinde, 79’u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 729 gol attı, kalesinde 806 gol gördü. Türkiye - İrlanda hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Türkiye - İrlanda maçının tüm detayları...
TÜRKİYE - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SAAT: 20.30
STAT: Antalya Stadyumu
HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
YAYIN: TRT Spor
İRLANDA İLE 14. SINAV
A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı İrlanda Cumhuriyeti ile bugüne kadar ilki 1966’da, sonuncusu 2014’te olmak üzere 13 kez rakip oldu. Türkiye, 8’i resmi, 5’i özel olmak üzere, geride kalan maçlarda rakibini 2 kez yenebilirken, 5 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. 7’si İrlanda Cumhuriyeti’nde, 6’sı da Türkiye’deki bu müsabakalarda rakibine toplam 15 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde ise 27 gol gördü.
MAÇLAR
Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|16.11.1966
|Dublin
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-2
|22.02.1967
|Ankara
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-1
|20.11.1974
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|29.10.1975
|Dublin
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-4
|13.10.1976
|Ankara
|Özel
|3-3
|05.04.1978
|Dublin
|Özel
|2-4
|27.05.1990
|İzmir
|Özel
|0-0
|17.10.1990
|Dublin
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-5
|13.11.1991
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-3
|13.11.1999
|Dublin
|Avrupa Şampiyonası Ele. Play-Off
|1-1
|17.11.1999
|Bursa
|Avrupa Şampiyonası Ele. Play-Off
|0-0
|09.09.2003
|Dublin
|Özel
|2-2
|25.05.2014
|Dublin
|Özel
|2-1
LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 7. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.
Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenildi.
MART'TA 9 YILDIR YENİLGİ YOK
A Milli Futbol Takımı, mart ayında daha önce 52 maça çıktı.
Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalardan 23'ünü kazandı, 16 beraberlik, 13 de yenilgi aldı, 72 gol attı, kalesinde 58 gol gördü.
Milliler, 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0 yenildikten sonra martta oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı, mağlup olmadı.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edeceği Antalya'da, yapımı 2015'te tamamlanan statta daha önce 2'si resmi olmak üzere 6 maça çıktı.
Ay-yıldızlı ekip, bu 6 karşılaşmadan 4'ünü kazandı, birini kaybetti, birinde de eşitliği bozamadı.
Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım 2016'da Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı ve 24 Mart 2017'de de Finlandiya'yı 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, özel maçlarda 24 Mart 2016'da İsveç'i 2-1, 29 Mayıs 2016'da Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, 31 Ağustos 2016'da ise Rusya ile golsüz berabere kaldı.
Milliler, Antalya Stadı'ndaki tek yenilgisini ise özel maçta 13 Kasım 2017'de Arnavutluk'a karşı 3-2'lik sonuçla aldı.
2018'DEKİ İLK MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıkacak.
Milliler, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.
A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
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