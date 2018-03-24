2 gün önce şunu söyledi Lucescu:
- “Herkes 10 numara oynamak istiyor... Hakan, Emre, Yusuf...”
Galiba istekleri kıramadı Lucescu... Bu 3 oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürdü dün... Yani 10 numara özellikle 3 oyuncu aynı anda oynadı.
Peki, kanatlarda kim görev yaptı? Yok.
Durum böyle olunca bazı sıkıntılar yaşandı elbet. Kanatlardan etkili olamadık. İyi orta yapamadık. Orta bölgede sıkıştık. Uzaktan atılan şutlarla etkili olmaya çalıştık. Duvar paslarıyla savunmayı geçmek istedik.
Topal’ın attığı gol ise bir korner çalışması sonucu geldi.
Bardağın dolu tarafından bakalım biz yine de... Ne de olsa bir hazırlık maçıydı... Genç ve yeni isimlerle mücadele verdik.
Çok mu iyi oynadık? Hayır. Ama istekliydik. Elimizden geleni yaptık. Üstünlüğü sağladık. Orta sahada topa iyi bastık.
Savunmamız az sayıda hatayla 90 dakikayı tamamladı. Ama yine de belirtelim. Serdar Aziz’in kademede daha dikkatli olması gerekirdi. Adamını iki kez kaçırdı.
Orta sahada Mehmet Topal ve Okay iyi mücadele verdi. Okay her geçen gün yükselen çizgisiyle neler yapabileceğini yine gösterdi. Yarınlarda en etkili gençlerimizden biri olacağını bir kez daha sergiledi. Gökhan Gönül’le birlikte takımın ağabeyi pozisyonundaki Mehmet Topal da güzel performansını golle süslemeyi bildi.
Çalhanoğlu, Emre Akbaba ve Yusuf Yazıcı’nın her biri ayrı birer yetenek. Her biri ayrı star. Ama benzer özellikli üç oyuncu aynı anda bir arada oynayınca ön bölgede bazı yetersizlikler yaşandı.
Cenk’e yok denecek kadar az top geldi. İyi marke edildi. Arada sıkıştı. Kanatlardan yeteri kadar top gelebilseydi, Cenk de yine gerekeni yapardı elbet.
Fazla da haksızlık yapmayalım. Bu tür karşılaşmalarda önemli olan eksiklikleri görmek... Kaynaşmak. Tecrübe kazanmak.
Artık yeni bir sayfa açtık. Pırıl pırıl gençlerimizle yola çıktık.
Sabırlı olmalıyız. İnançlı bir şekilde yarınlara bakmalıyız.
Şunu da yazalım. Lucescu hemen her demecinde çeşitli şikayetlerde bulunuyor. Sürekli yakınıyor. Tuhaf eleştiriler yapıyor. Bir bakıyorsunuz, yabancı oyuncu sayısının fazlalığından dem vuruyor.
Bir bakıyorsunuz, 17 ayrı takımdan oyuncu çağırdığını belirtiyor. Pek çok konuda dert yanıyor. Hiç bitmiyor.
Hani demem o ki, kendisinin de yapıcı olmasında büyük fayda var. Bilmelidir ki, kadroyu doğru belirlerse, güzel motive ederse, başarı da kendiliğinden gelir.
Biz bu gençlere güveniyoruz.
Fazla geç kalmadan, Lucescu da güvensin.
Hırslı ve disiplinli oynadık, güzel bir prova yaptık.
Bu gençlere destek vermemiz gerekiyor
Sahanın yıldızıydı.
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