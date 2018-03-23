Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın, İsveç ile oynayacağı 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesi, resmi maç yemeği düzenlendi. Alanya'da gerçekleşen yemeğe TFF ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile UEFA delegesi katıldı. Resmi yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu" denildi.

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