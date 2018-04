İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, yapılan çalışmalar sonucunda karaciğer naklinde önemli bir merkez haline geldi.

AA'nın haberine göre; İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2001'de başlayan karaciğer nakli programı kapsamında 2005'te canlı vericiden organ nakli yapılmaya başlandı.

Tıp merkezi bünyesinde 2008'de Karaciğer Nakil Enstitüsü kurularak, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına karaciğer nakliyle ilgili eğitimler verilmeye başlandı.

İki yıl önce açılan Karaciğer Nakli Hastanesi ise 5 poliklinik, 3 yoğun bakım ünitesi, 8 ameliyathane ve 7 servisiyle yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda hastaya sağlık hizmeti veriyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite hastanesinin karaciğer nakli konusunda dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl 21 ülkeden yaklaşık 150 hastanın sağlık turizmi kapsamında hastanelerinde tedavi edildiğini belirten Kızılay, hastaların yarısından fazlasının genel cerrahi kliniği ile Karaciğer Nakli Hastanesinde sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kızılay, yurt dışından hasta gelmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Burası karaciğer naklinin merkezi, hastanede aynı anda 5 hasta nakil için ameliyata alınabiliyor. Fiziki kapasitemiz ve insan kaynaklarımız çok sayıda ameliyatı aynı gün yapmaya yeterli. Bu nedenle karaciğer naklinde büyük bir merkeziz. Karaciğer naklinde Avrupa'da bir numarayız, dünyada ise ikinci sırada yer alan büyük bir merkezi" diye konuştu.

NAKİLLERDE YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE BAŞARI SAĞLANDI

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hastaya karaciğer hastalıkları ve nakli ile ilgili sağlık hizmeti verdiklerini kaydetti.

Hastanede tedavi gören Suriyeli hastaları artık yabancı hasta olarak nitelendirmediklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Dünyanın birçok yerinden, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan karaciğer nakli veya karaciğer hastalıkları için bize hastalar geliyor. Sadece karaciğer naklinde değil, bilime ve insanlığa yeni bilgiler kazandırma noktasında da gayret ediyoruz. Şu ana kadar 2 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli yaptık. Geçen yıl 223, bu yılın ilk 4 ayında ise 80 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Bize hep bu hastaların ne kadarının yaşadığını soruyorlar. 80 hastadan 2 hastamız hayatını kaybetti, 78 hastamız hayatta ve sağlığına kavuştu. Yüzde 95'in üzerinde bir başarıyla karaciğer nakilleri gerçekleştiriyoruz. Bu başarıyı nakildeki bilgi birikimimiz getirdi."

Yılmaz, her hastaya nakil sırasında farklı ameliyat yöntemleri uygulandığını ve her tedavinin değişkenlik gösterdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Her hastanın ameliyatı ayrı, kendimize özgü bazı ameliyat tekniklerimiz var. Bunlar literatürde kabul edilen teknikler. Amacımız, tedavi konusunda daha fazla yenilik ve buluş. Karaciğer tümörünün sebeplerini ortaya çıkarmak, ameliyat dışı yöntemlerle tedavi etmek. Ülkemizin en büyük sorunu olan organ nakli bağışını daha yüksek seviyelere çıkarmak. Belki tüm bunlar yıllar alacak."

