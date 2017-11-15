Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 32 takımın çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya geleceği 5. turda, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk müsabakaların programı şöyle:

28 Kasım Salı:

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor (Vodafone Park)

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom)

29 Kasım Çarşamba:

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)

14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

30 Kasım Perşembe:

13.30 Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor (Stat henüz belli değil)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir (12 Şubat)

19.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Kayserispor-Eyüpspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)