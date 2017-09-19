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Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu

19 Eylül 2017 Salı, 13:19:50 AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı

  • 1 Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu
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    Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere, 9 kriter esas alındı.

  • 2 Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu
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    İşte Türkiye'deki lisans düzeyinde mezun veren 148 üniversiteyi kapsayan çalışmaya göre, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri...

     

  • 3 Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu
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    50- RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu
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    49- MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  • 5 Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu
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    48- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    • HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 16
  • Misafir
    Biruni üniversitesi nerede?
  • Misafir
    İstanbul Üniversitesi 1. sırada olmalıydı.
  • Misafir
    halbuki her tarafimiz ozel hastanelerden sonra mantar gibi (isimler orntir lutfen alinmayin) ali ,veli 49, 59 universitesi de dolmusken memleketimin hic birini listede gormemek sevindirici. orada mezun olanlarin ne olduklari da artik muamma.
  • Misafir
    saçma sapan bir çalışma olmuş. gerçeklerden çok uzak
  • Misafir
    Bu üniversitelerden erasmus yapıp yurt dışına giden gençlerimize sorun aradaki farkı söyleyeceklerdir..
  • Misafir
    Kendimizi kandırıyoruz, Üniversitelerimizde eğitim Avrupa standartlarının çok altında.
  • Misafir
    odtü yaptığı sıralamada ikinci olacak hali yok ya
  • Misafir
    EGE ÜNİVERSİTESİİİİ...
  • Misafir
    ODTÜ hiçbir uluslararası sıralamada burdaki üniversitelerden önde değil. Kaldıki birincilik. World Universities Rankings 600-800 bandında.
  • Misafir
    BOĞAZİÇİ 10. SIRA BİRAZ HAKSIZLIK OLUYOR SANKİ
  • Misafir
    bir maerikan fiması ile çalışıyorum ,yılda arge ye 300 milyon dolar harcıyorlar ....bahse girerim 15 üniversitemizin toplam araştırma bütçesi 300 milyon dolar değildir...diyanetin bütçesi de bu 15 üniversitenin toplam bütçesinden 10 kere fazladır.işte bu yüzden ,hep montajcı ,hep tüketici olmak mahkumiyetindeyiz...
  • Misafir
    ha ha ha
  • Misafir
    Akdeniz Üniversitesi de ilk beşe girer.
  • Misafir
    kim inanır, kadir inanır
  • Misafir
    odtü yapmış, odtü 1. çıkmış.. bu tür araştırmaları bağımsız kurumlar yapsa da içimize sinse...
  • Misafir
    eski odtü rektörünün emeklilik projesi klasik urap çalışması. odtü hep birinci.
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