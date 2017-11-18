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Futbol

Türkiye, EURO 2024'e koşuyor

18.11.2017 - 10:03 | Güncelleme:

  • 1 Türkiye'nin EURO 2024'ü düzenlemek için şanslı olduğu yazıldı
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    France Football, a Bola, Mundo Deportivo’nun yanı sıra Amerikan kanalı Fox Sports’ta muhabirlik yapan Manos Staramopoulos, TFF’nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili önemli bir haber kaleme aldı.

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  • 2 Türkiye'nin EURO 2024'ü düzenlemek için şanslı olduğu yazıldı
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    Haberde Türkiye’nin ev sahipliğine yakın olduğu belirtilirken, “Nüfusu yaklaşık 80 milyon kişiye ulaşan büyük bir ülke olan Türkiye, büyük futbol planları yapıyor” denildi.

  • 3 Türkiye'nin EURO 2024'ü düzenlemek için şanslı olduğu yazıldı
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    PLATİNİ ARTIK YOK

    Staramopoulos, analizinde şu ifadeleri kullandı:

  • 4 Türkiye'nin EURO 2024'ü düzenlemek için şanslı olduğu yazıldı
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    “Türkiye 2016’da UEFA Başkanı olan Platini’nin oyuyla Fransa’ya kaybetti.

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  • 5 Türkiye'nin EURO 2024'ü düzenlemek için şanslı olduğu yazıldı
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    Türkiye şimdi Avrupa’nın en büyük etkinliği olan 2024 için Almanya ile yarışıyor.

     

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Yorumlar 13
  • Misafir 30 dakika önce
    Bu bir prestij gösterisi iyi bir Show dünyaya çöpleri evden getirmiyorlar parayla alıyorlar temizleme vergisi içinde haydi Türkiye
  • Misafir 35 dakika önce
    dış mihraklar izin vermez
  • Misafir 2 saat önce
    İnşAllah Türkiyede yapılmaz. Yurtdışından borç alıp yeni sahalar bilmem neler yapacaklar bize de çöpleri ile borçlarımız kalacak... Karlı çıkamayız birşeyin içinden biz çünkü...
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