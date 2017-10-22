İş-Yaşam

Türkiye'nin "kamikaze drone"ları göreve hazır

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:17:45

Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken ürünlerinden olan ve "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"lar sahaya çıkmaya hazırlanıyor

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    Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STM tarafından geliştirilen ve ilk kez 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen "kamikaze drone"ların seri üretimine başlandığını bildirdi.

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    TEK BAŞINA DÜŞMANA SALDIRAN YİĞİT: ALPAGU

    Türkiye, STM tarafından milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU", Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" ve Otonom Döner Kanatlı Keşif Drone "TOGAN" ile hem ilave operasyonel güce kavuştu hem de "sürü teknolojisi" alanında önemli bir adım attı.

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    Seri üretimine başlanan "drone"ların isimleri öz Türkçe ve savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan seçildi. Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor.

  • 4 Türkiye'nin "kamikaze drone"ları göreve hazır
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    Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini yapabiliyor. ALPAGU, özgün, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabiliyor. Sistem; sabit kanatlı drone, lançer ve yer kontrol bileşenlerinden oluşuyor.

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    ALPAGU'nun, gündüz ve gece etkin operasyon, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş, hareketli hedeflere yönelim, görevi terk veya kendini imha gibi kabiliyetleri bulunuyor.

     

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Yorumlar 38
  • Misafir 4 saat önce
    birseylerin olmasi guzel amma biz dunya teknoloji seviyesin neresinde oldugumuzu bir bilseniz.
  • Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 16:16
    HİKAYE!
  • Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 13:17
    inşallah hayırlısı olur ama bunun gibi tarımda da yerli üretim, yerli otomobil ile boşuna yurtdışına döviz gitmesin. ne biliyim aklınıza gelebilecek herşeyde yerliye dönsek mesela Vestel firması iphoneX kalitesinde bir cep telefonu yapsa ve bütün türkiye VESTEL X alsa. gibi.
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