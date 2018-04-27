Füsun Saka, HT Cumartesi'de keşfedilmemiş olan saklı plajları kaleme aldı.

ADANA’NIN SAYFİYESİ ARSUZ

İskenderun’a 33 kilometre uzaklıktaki Arsuz, 40 kilometre uzunluğundaki sahil şeridiyle keşfedilmeyi bekleyen tatil yörelerinden biri. Şimdilik sadece, o bölgeye yakın Adana, Mersin, Gaziantep gibi büyük şehirlerde yaşayanların tatil merkezi olarak biliniyor. İskenderun’un Pac Meydanı’ndan hareket eden minibüsler, yarım saat içinde sizi yumuşacık kumlarıyla dikkat çeken Arsuz halk plajına ulaştırıyor. Plajda kendinize ait bir soyunma kabini kiralayabiliyorsunuz. Görevliler hemen minderlerinizi getiriyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEKİ EN TEMİZ PLAJLAR

Arsuz, yeşil doğası, kültürel zenginliği, her bütçeye uygun pansiyon ve otelleriyle farklı ve cazip bir tatil yeri. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda var: Akdeniz’in en sıcak suyu burada! Sadece bu plaj için onca yolu gitmek istemeyebilirsiniz. Ama bir paket program yapıp Hatay ve Arsuz’u aynı geziye sığdırabilirsiniz. Çünkü bu bölge tarihi ve kültürel açıdan da zengin. Mesela Arsuz’un sekiz kilometre güneyindeki Sütunlu Liman kalıntıları Helenistik döneme ait. Merkezdeki Mario Hanna Kilisesi ise 1778 yılında inşa edilmiş. Buradan çıkıp, her yıl 14 Ağustos’ta yörede yaşayan Hıristiyan halkın dini tören yaptığı Meryem Ana Havuzu’na gidebilirsiniz. Meryem Ana’nın yıkandığına inanılan bu havuz, Hıristiyanlarca kutsal kabul ediliyor. Hatay’ın zengin tarihi ise zaten ayrı bir yazı konusu.

ULAŞIM: THY’nin İstanbul ve Ankara’dan Hatay uçuşları var. Oradan otomobil kiralayarak Arsuz’a gidebilirsiniz.

KONAKLAMA VE YEMEK: Arsuz’da pek çok otel ve pansiyon var. Mütevazı tesisler bunlar. Yemek içinse Hatay’a gidip bu yörenin özel mutfağını keşfetmenizi öneririz.

ALTIN KUMLU İĞNEADA

Kırklareli’ne bağlı İğneada, Karadeniz’in önemli plajları arasında. Bir özelliği de, Karadeniz’in batısındaki en son yerleşim bölgesi olması. Istranca Dağları ve ormanları ile deniz arasında olduğu için doğası muhteşem. Ayrıca, dünyada sadece üç yerde bulunan Longoz ormanlarından biri de burada. İğneada’nın plajı tam 20 kilometre uzunluğunda. Kumu altın gibi. Plaj dışında, çevrede gezilip görülecek değişik doğal güzellikler de var. Mesela koruma altında bulunan yedi küçük göl kesinlikle görülmeye değer.

ULAŞIM: İğneada’ya İstanbul’dan otomobille yaklaşık dört saatte gidiliyor. TEM’de Çerkezköy istikametine sapıp, Saray’a devam ediyorsunuz. Saray’ı geçtikten sonra Vize-Poyralı yönünde ilerliyorsunuz. Oradan da, tabelalarını izleyerek İğneada’ya varıyorsunuz.

KONAKLAMA VE YEMEK: İki seçeneğiniz var: İğneada Resort Otel ve İğneada Motel. İğneada’da da mevsimine göre taze balık yiyebilirsiniz.

KIYIKÖY MİDYE PLAJI

İstanbul’a yakın sayılabilecek Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize İlçesi’ne 40 kilometre uzaklıkta. Kıyıköy’e ulaştığınızda karşınıza çıkan manzara müthiş. Kıyıköy kale kapısından çıkıp sağa doğru döndüğünüzde Midye Plajı’nın tabelasını görüyorsunuz, kumu harika, deniz ise dalgalı ve serin, girişte bir büfe, onun yanında da salaş bir kafe var. Kıyıköy’e bir kilometre uzaklıktaki Pabuçdere yolunda bulunan Ayanikola Manastırı etkileyici bir mekân. Kastro Plajı da Köy’e çok yakın. Gitmişken, büyük bir çam ormanının eteklerindeki bu plajı da görmelisiniz.

ULAŞIM: İstanbul’dan Kıyıköy’e otomobille yaklaşık 3.5 saatte gidiliyor. TEM otoyolunda Çerkezköy’e sapıp Saray’a varıyorsunuz. Sonra tabelaları izleyerek, yaklaşık 1.5 saatte köye ulaşıyorsunuz.

KONAKLAMA VE YEMEK: Kıyıköy’de bir gün ya da bir hafta sonu geçirmek isterseniz, konaklamak için tek seçeneğiniz pansiyonlar. Hepsi temiz, mütevazı işletmeler. Fiyatları gayet makul. Balık lokantalarında ise mevsimine göre taze balık çeşitlerini yine makul fiyatlara yiyebilirsiniz.

Kıyıköy Midye Plajı’nın harika bir kumu var, deniz ise genellikle dalgalı ve serin oluyor.

YEMYEŞİL ÇAKRAZ

Çakraz, Amasra’ya bağlı bir belde. Aslında köy demek daha doğru olur. Amasra’ya uzaklığı sadece 15 kilometre. Ormanlık yol içinden tepelerden aşağıya sahile inerken, doğa tüm güzelliğiyle size eşlik ediyor. Buranın plajı yeşilliği ve sakinliğiyle ünlü. Lacivert deniz ise tertemiz.

ULAŞIM: İstanbul’dan Amasra otomobille yaklaşık dört saat sürüyor. Ankara-Amasra arası ise üç saat. İstanbul’dan giderken Bolu Mengen, Devrek, Çaycuma, Bartın üzerinden Amasra ve Çakraz’a varıyorsunuz.

KONAKLAMA VE YEMEK: Amasra’da pek çok otel ve pansiyon var. Yemek konusunda da burası sizi memnun edecek; bol balık ve nefis salatalar sizi bekliyor. Çakraz Plajı’na tepeden bakan Yakamoz Balık Rastoranı’nı deneyebilirsiniz.

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