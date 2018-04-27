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12- LİZBON SAHİLLERİ, PORTEKİZ

Portekiz'in başkenti Lizbon'un da İstanbul gibi iki yakası var. Avrupa'nın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Lizbon, tarihi eserleri, denizi ve festivalleriyle pek çok aktivite vadediyor.