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Yüz yüze dizisi röportaj

28 Ekim 2017 Cumartesi, 09:51:30 | Güncelleme: 10:08:31 HABERTURK.COM

Çete lideri Birkan Sokullu ile arkadaşları Özgür Emre Yıldırım, Muhammed Çakır ve Taner Ölmez... Elbette Show TV’nin yeni dizisi ‘Yüz Yüze’den bahsediyoruz. Yoksa onların çeteyle ne işi olur? Ancak biraraya gelince iyi bir çete oldukları da aşikâr... HTGAZETE CUMARTESİ - EKİN TÜRKANTOS

  • 1 Yüz yüze dizisi röportaj
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    Show TV’nin yeni dizisi ‘Yüz Yüze’ sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizinin ilerleyen bölümleri heyecanlı gelişmelere gebe. Dizinin başrol oyuncuları Birkan Sokullu (Cihangir) ve Sinem Kobal (Seliha), gerçek hayatta da iki eski arkadaş. Daha önce de birlikte çalışma imkânı buldukları için iyi birer ikili oldular.

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    Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Cihangir ya da diğer ismiyle Cino’nun hayattaki tüm zorluklara ve mücadeleye birlikte baş koyduğu Tatar (Özgür Emre Yıldırım), Molla (Muhammed Çakır) ve Aleko (Taner Ölmez) ise hikâyenin diğer kilit isimleri. 

  • 3 Yüz yüze dizisi röportaj
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    Dizide baş karakterler, bambaşka dünyaların insanıyken hayat onları karşı karşıya getirir. Bir çetenin peşine düşmüş Seliha ile çete lideri Cihangir’in birbirini arama hikâyesinde olaylar örgüsü izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin erkekleriyle buluşup karakterlerini ve çete olmayı konuştuk.

  • 4 Yüz yüze dizisi röportaj
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    Birbirinizi önceden tanıyormuşsunuz gibi kaynaşmışsınız. İlk bölüm nasıl geçti sizce? 

    Özgür Emre Yıldırım: Taner’le uzaktan selamlaşıp bir iki defa aynı masaya oturmuşluğumuz vardı. Birkan’la Muhammed’i tanımıyordum ama ilk tanıştığımız günden bugüne hızlı kaynaştık. Çok sevdim, çok benimsedim. Güzel bir arkadaşlık kurduk. Bunun ekrana da yansıdığını düşünüyorum. 

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    Birkan Sokullu: Ekip olma meselesi işin sinerjisine yansıyor. Önceden birbirimizi çok tanımıyorduk. Ortak arkadaşlarımız olsa da uzaktan bir tanışıklığımız var. Normalde bu dizi temposunda sinerjinin oluşması zaman alır ama biz ilk bölümden güzel bir ekip olduk. Sahne içindeki paslaşmalarla birbirimize iyi ayak uydurduk. İlk bölümü çok beğendim, kendi aramızda da konuştuk; iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Daha da üstüne koyarak devam edeceğiz. Gelen tepkiler de pozitif. Mutluyuz yani. 

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