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T.Ö.: Voltran oluşuyor.

Ö.E.Y.: Hissettiğim şey, Cino’nun hepimizi kusurlarıyla kabul etmesi. Ve çok güzel bir şey söylüyor: “İnsanların kusurları vardır ama özünde kim olduğunu unutmadığın sürece sevmek için nedeniniz vardır.”

B.S.: Hepsi birbirini oldukları gibi kabul edip seviyor. Zaten o kadar zorluk çekmişler ki, günün sonunda hepsi birbirine sırtını dayamış, esas mesele bu. Ve onu kaybetmemek için hepsi özen gösteriyor, sonsuz güvene dayalı güzel bir arkadaşlıkları var.