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Afyon'dan gelen Gülten Akkaya ise Salda Gölü'ne arkadaşının tavsiyesi üzerine kumsalını ve suyunun berraklığını merak ettiği için geldiğini dile getirerek "Su çok güzel, doğayla iç içe bir yer. Ayrıca burada piknik yapılacak alanlar da var. Doğa ile baş başa güzel vakit geçirebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.