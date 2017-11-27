Türkiye'nin yas ilan etmesi Mısır'da memnuniyetle karşılandı

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan 305 kişinin hayatını kaybettiği cuma günkü terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 gün milli yas ilan edilmesi, ülkede memnuniyetle karşılandı.

AA muhabirine konuşan Mısırlı uzmanlar, Türkiye'nin bu adımının iki ülke ilişkileri için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve emekli büyükelçi İbrahim Yusri, Mısır'daki katliam nedeniyle Türkiye'nin 1 gün yas ilan etmesini "asil bir tutum" olarak nitelendirdi.

Yusri, "Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'nin suskun kalacağını zannedenler yanılmıştır. Türkiye'nin bu asil tutumu göstermiştir ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap ve İslam dünyası için büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ahram Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki uluslararası ilişkiler uzmanlarından Atıf es-Sadavi de Türkiye'nin söz konusu tutumunun iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi adına son derece olumlu olduğunu söyledi.

Sadavi şunları kaydetti:

"Türk yönetimi tarafından 1 gün milli yas ilan edilmesi, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Mısır'a verdiği destek ve iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından son derece önemli. Memnuniyet verici bu tutum, Mısır'ı halk ve devlet olarak onurlandırmıştır. İki ülke arasındaki gerginliğe neden olan sebepler ise kalıcı değil, sonradan ortaya çıkmış geçici konulardır."