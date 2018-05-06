Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez görücüye çıkıyor
25.12.2017 - 12:48 | Güncelleme: AA
Otokar tarafından geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez EFES-2018 tatbikatı kapsamında görücüye çıkacak
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Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden Otokar, geliştirdiği yeni zırhlı aracını ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı (EFES-2018) kapsamında sergileyecek.
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Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde yarın başlayacak ve 11 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat gerçekleştirilecek.
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Tatbikat kapsamında, fuar anlayışı içerisinde 35 savunma sanayisi firması tarafından Savunma Sanayi Sergisi açılacak.
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Savunma sanayisinde 30 binden fazla aracı Türkiye’nin yanı sıra 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan Otokar, EFES-2018'de Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez sergileyecek. Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Otokar mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak tasarlandı.
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Cobra II platformu üzerine geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Cobra II’nin sahip olduğu üstün arazi ve manevra kabiliyetine sahip. Araç, gece ve gündüz, zorlu arazi ve iklim koşullarında, farklı operasyon bölgelerinde ihtiyaca cevap verebilecek. Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, gelişmiş hareket kabiliyetinin yanı sıra operasyon bölgesinde görev yapan diğer araçlarla uyumlu yüksek koruma sağlayacak.
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Yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken araç, 2,5 ton faydalı yük taşıma imkanı sunuyor. Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç’ın üstün hareket kabiliyeti, gerek meskun mahalde gerekse kırsal alanlarda, her türlü zorlu saha koşulunda hizmet verebilmesini sağlıyor. Ayrıca gerektiğinde meskun mahal operasyonlarında aktif olarak da kullanılabiliyor.
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Araç, yük taşıma amacının dışında farklı görevler de yerine getirebiliyor. Aracın kasasına monte edilen uçaksavar silahıyla hem yakın koruma hem de birlikte kendini savunabilecek ateş gücü sağlanıyor. Aracın en büyük avantajını Cobra II ile aynı platform üzerinde geliştirilmiş olması oluşturuyor. Bu sayede envanterdeki diğer Cobra II’lerle birliklere standart yedek parça kullanımı kolaylığı sağlanıyor, düşük işletme ve bakım maliyeti sunuluyor.
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Araçta sürücü dahil 2 personel bulunuyor. Araç, demir, deniz ve havayolu gibi ulaşım alternatifleriyle taşınabiliyor. Saatte 110 kilometre hıza çıkabilen araç, 700 kilometre menzile sahip bulunuyor. Araç, 5,56 ve 7,62 milimetre silahlar ile 120 milimetre havanla görev yapabiliyor.
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Ön termal ve geri görüş kamerası, merkezi lastik şişirme sistemi, karartma sistemi gibi standart donanımları bulunan araca, isteğe bağlı olarak kendini kurtarma vinci, NBC korunma donanımı, sis havanları, otomatik yangın söndürme sistemi, telsiz, iç konuşma sistemi, konum belirleme sistemi, ön ısıtma sistemi eklenebiliyor.
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Cobra II, Otokar'ın araştırma ve geliştirme ekibi tarafından mevcut Cobra aracı temel alınarak geliştirildi, 2013'te Otokar ürün ailesine eklendi. Sınır görevleri başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçlerinde başarıyla hizmet veren Cobra II’nin ihracatı da geçen yıl başladı. İhraç edilen Cobra II’ler Asya Pasifik bölgesinde Birleşmiş Milletler görevlerinde aktif olarak kullanılıyor. Amfibik tipi de bulunan Cobra II farklı görevler için modüler bir yapı sunuyor.
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COBRA II DÜŞMANA KORKU SALIYOR
Meskun mahal ve kırsal alanlarda her türlü koşullarda yüksek hareket kabiliyetine sahip 30 ton ağırlığındaki Cobra ll, taktik tekerlekli zırhlı aracı, tam bağımsız süspansiyon sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, lastiklerdeki "Patlak Gider" özelliği ve ABS özellikli diskli fren sistemi sayesinde her türlü zorlu arazide kolayca hareket edebiliyor.
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Artırılmış balistik ve mayın korumasının yanı sıra yüksek taşıma kapasitesine sahip Cobra ll, entegre gündüz ve gece kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücüsüne kolayca manevra yapabilme imkanı sunuyor.
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Tüm kritik operasyonel görevlere cevap verecek şekilde donatılan Cobra ll, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır gözetleme, keşif, personel taşıyıcı, füze fırlatma, komuta kontrol ve ambulans gibi özel maksatlı görevlerde kullanılıyor.
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PATLAYICILARA KARŞI ÜSTÜN KORUMA SAĞLIYOR
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda devreye alınan ve bugüne kadar geliştirilen Cobra'nın dünyanın 30 ülkesinde olduğunu söyledi.
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Aracın dünyanın değişik coğrafyaları ve iklim koşullarında farklı tehditler karşısında kullanıldığını ve çok başarılı olduğunu vurgulayan Görgüç, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bütün bu Cobra'dan öğrendiğimiz istekleri ve geri beslemeleri, gelişen teknolojiler ve gelişen tehdide göre yeni baştan tasarlamak üzere Cobra ll ile yola çıktık. 4-5 senelik mühendislik ve Ar-Ge çalışmasının ürünüdür. Çok değişik, çok farklı prototipler yaptık, aracı mükemmelleştirdik ve Cobra ll oluştu. Cobra ll bu anlamda kendi sınıfındaki birçok benzer araçtan gerek performans, gerek koruma açısından farklı bir araç."
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Görgüç, gelecek yıllarda Cobra ll'nin de Cobra l gibi yurt dışında çok daha başarılı olacağını, en az onun kadar hatta ondan daha fazla ülkede kullanılabileceğini düşündüklerini dile getirerek şunları kaydetti:
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"Cobra ll, TSK ve emniyet güçlerinde kullanılıyor. Bunların siparişlerini aldık, teslimatlarını yaptık. Hala şu anda üretimi devam ediyor. Onun dışında ihracatına da başladık. Şu anda hem bir yabancı ülkede hem de Birleşmiş Milletler envanterine Cobra ll girmiş vaziyette. Önümüzdeki yıl da bunların artacağını, giderek daha fazla Cobra ll'nin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Görüldükçe, aracımızın yaygınlaşması artacaktır. Performansı kullanıcılar tarafından anlaşıldıkça giderek artacaktır. O yüzden ümitliyiz."
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Monokok yapıda olan Cobra ll'nin şasesinin olmadığını aktaran Görgüç, tamamen zırhlı bir kutudan oluştuğunu vurguladı.
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"ÇEVRE 360 DERECE GÖZETLENEBİLİYOR"
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Zırhın pozisyonuna göre kimyasal ve fiziksel özelliklerinin de farklı olduğunu ifade eden Görgüç, şöyle konuştu.
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"Tamamen kaynakla üretilmiş monokok yapıda bir araç. Yan ve aracın altında olacak patlamalarda oldukça etkin bir yöntem. Patlayıcılara karşı hem üstün bir koruma sağlıyor hem de aracı oldukça hafif tutabiliyor. Dolayısıyla Cobra ll, benzer korumayı sağlayan benzer araçlardan dikkate değer şekilde oldukça hafif. Hafiflik de tabii ki işletme masraflarını düşüren, yakıtı düşüren ve aslında arazide hafif olmasıyla daha fazla esneklik ve ataklık sağlayan bir özellik."
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Serdar Görgüç, 4x4 bir araç olan Cobra ll'nin 4 tekerinin de sürekli tahrik içerisinde olduğunu dile getirerek araca ilişkin şu bilgileri aktardı:
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Bir merkezi diferansiyel var, 4 tekere de sürekli tahrik geliyor. 360 beygirlik bir dizel motoru var. Bunun dışında bağımsız, helezon yaylı süspansiyon sistemi var. Bu çok farklı zor arazi koşullarında aracın yüksek hızda arazide ilerlemesini sağlıyor. Lastikleri patlak gider lastik. Dolayısıyla herhangi bir kurşun geldiğinde aracın yolda kalması söz konusu değil, görevine devam edebiliyor. Bunun dışında araçta kullanıcıya gerekecek özellikler var.
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Personel veya motor bölmesinde iç-dış yangını söndürecek yangın bastırma sistemi, herhangi bir tehdit altında kullanılabilecek sisleme lançerleri var. Cobra ll'nin bir özelliği de tüm elektrik sistemi konvansiyonel değil özel bir yapıda. Dolayısıyla gelişen teknolojilere göre aracın içine farklı farklı elektronik sistemlerin adapte edilmesi ve kullanılması oldukça kolay.
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Cobra'nın sürücüsünün önündeki gösterge paneli bilgisayar gibi çalışıyor. Oradan aracın tüm fonksiyonlarını kontrol etmeniz, görmeniz veya müdahale etmeniz, araçta herhangi bir arıza geldiğinde sizi uyarması mümkün. Sürücü normalde balistik camlardan önünü görüyor ama ayrıca sürücü için termal kamera var.
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Sürücü tüm farlarını kapatıp gece karanlıkta hiçbir ışığı yakmadan termal kamera vasıtasıyla ilerleyebiliyor. Bütün bu ön ve arka termal görüntüleri de önündeki ekrandan görerek gidiyor. Aracımıza yine kullanıcılarımızın isteklerine göre çok farklı kuleler takabiliyoruz. Yine kullanıcının isteğine göre 3 farklı silah sistemi de takılabiliyor, içeriden nişancı tarafından etraf 360 derece gözetlenebiliyor, tespit, teşhis yapılabiliyor ve gerektiğinde kule kullanılabiliyor.
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"BİRÇOK GÖREVE UYGUN OLARAK TASARLANDI"
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Görgüç, aracın standart kulesinin haricinde araç içindeki personelin kendi şahsi silahlarını kullanabileceği atış mazgallarının olduğunu belirterek personelin gerektiği anda kuleden bağımsız olarak aracın ön, arka, sağ ve solda bulunan mazgallardan dışarıya müdahale edebileceğini kaydetti.
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Koltukların da tamamen mayına dayanıklı olduğunu anlatan Görgüç, "Araca gelecek herhangi bir sademeden dolayı personele alttan veya yandan herhangi bir güç gelmez. Çok özel patentli koltukları vardır. Bütün amacımız, ürünlerimizin kullanıcıya iyi hizmet vermesi, kullanıcıların beklentilerinin üzerinde hizmet verebilmesi. Onun için burada her türlü teknolojiyi kullanıp ürünlerimizi dünya çapında rekabet edebilecek ürünler olarak geliştirme çabası içerisindeyiz" diye konuştu.
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Cobra ll'nin yapısının birçok göreve uygun olarak tasarlandığını vurgulayan Görgüç, devriye amaçlı personel taşıyıcı, komuta kontrol, sınır gözetleme veya keşif amaçlı, ambulans, yaralı tahliye aracı, silah taşıyıcı platform gibi farklı farklı silahları taşıyabilecek bir yapısının olduğunu kaydetti.
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Görgüç, TSK'ye bu yıl "Sınır Fiziki Güvenlik Projesi" çerçevesinde teslim edilen Cobra ll'lerin 4 kişilik olduğunu, üstünde uzun mesafeli kara gözetleme radarı ve uzun mesafeli termal ve gündüz görüş sistemlerinin bulunduğunu dile getirdi.
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Aracın daha çok sınır ötesini izlemek, sınır ötesinde olabilecek herhangi bir hareketlenmeyi kilometrelerce öteden tespit edip bir önceki üsse iletebilmek amaçlı tasarlandığını vurgulayan Görgüç, "Bu gibi özel görev araçlarının da adapte edilebilirliği hem Cobra'nın platformu hem de içindeki elektronik altyapıdan çok kolay ve mümkün. Araç bu yönleriyle gelişen teknolojilere kolayca adapte edilebildiği için biz de önümüzdeki günlerde birçok farklı tipte Cobra'yı yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.
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