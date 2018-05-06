İş-Yaşam

Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez görücüye çıkıyor

25.12.2017 - 12:48 | Güncelleme: AA

Otokar tarafından geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez EFES-2018 tatbikatı kapsamında görücüye çıkacak

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    Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden Otokar, geliştirdiği yeni zırhlı aracını ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı (EFES-2018) kapsamında sergileyecek.

     

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    Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde yarın başlayacak ve 11 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat gerçekleştirilecek.

  • 3 Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez görücüye çıkıyor
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    Tatbikat kapsamında, fuar anlayışı içerisinde 35 savunma sanayisi firması tarafından Savunma Sanayi Sergisi açılacak.

     

  • 4 Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez görücüye çıkıyor
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    Savunma sanayisinde 30 binden fazla aracı Türkiye’nin yanı sıra 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan Otokar, EFES-2018'de Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez sergileyecek. Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Otokar mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak tasarlandı.

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  • 5 Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez görücüye çıkıyor
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    Cobra II platformu üzerine geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Cobra II’nin sahip olduğu üstün arazi ve manevra kabiliyetine sahip. Araç, gece ve gündüz, zorlu arazi ve iklim koşullarında, farklı operasyon bölgelerinde ihtiyaca cevap verebilecek. Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, gelişmiş hareket kabiliyetinin yanı sıra operasyon bölgesinde görev yapan diğer araçlarla uyumlu yüksek koruma sağlayacak.

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Yorumlar 10
  • Misafir 26 Aralık 2017 Salı 15:15
    Yurt dışından getirilen parçalar 0 Türkiyede montaj ediliyor.
  • Misafir 26 Aralık 2017 Salı 09:18
    Bu araçtan bi tane de kendime istiyorum.
  • Misafir 26 Aralık 2017 Salı 02:50
    MOTOR ALMANYA , ELEKT. SİSTEM KORE , SİLAH RUSYA MONTAJ YAPMAKLA OLMAZ BU İŞLER. İSMİDE COBRA 2 :))
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