Türkiye-Rusya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Voleybol Takımı

A Milli Voleybol Takımı, madalya hedefiyle gittiği Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında bugün grubun güçlü ekibi Rusya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Rusya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE-RUSYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası macerasına zorlu Rusya karşılaşmasıyla başlıyor. Kürsü hedefiyle gittiği organizasyonun C Grubu’nda bugün TSi 19:30’da kendisi gibi iddialı ekiplerden Rusya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım’da yıldız isimlerden Gözde Kırdar, iyi bir başlangıç yaparak avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Gözde, “Yaklaşık 1.5 aydır antrenman yapıyoruz. 6 hazırlık maçı yaptık ve bunlardan 2 tanesinde Sırbistan’ı yendik. ilk gün Rusya ile oynayacağız. Onları geçmeyi başarmak bizim gerçek gücümüzü ortaya koymamıza yardım edecek. Şu an hazır durumdayız. iyi çalıştık ve inşallah emeklerimizin karşılığını alırız” dedi. Şampiyonada Türkiye, Rusya’nın ardından Bulgaristan ve Ukrayna ile oynayacak.

LİDERLER ÇEYREKTE

Şampiyonada, 16 takım 4 grupta oynayacak. Grup maçları sonunda ilk sırayı alan 4 takım çeyrek finale yükselecek. Grup 2 ve 3.’leri play-off oynayacak. Grup sonuncuları elenecek. Playoff galipleri çeyrek finalde, diğer 4 takımla karşılaşacak.

İKİ MADALYAMIZ VAR

Bu yıl 30. kez düzenlenen şampiyonada Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya kazandı. A Milliler, 2003’te Türkiye’nin ev sahipliğindeki şampiyonada ikinci, 2011’de ise İtalya-Sırbistan ortaklığındaki organizasyonda üçüncü sırayı aldı. Sultanlar, geçen yıl ise şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

RUSYA 5 SETTE KAZANABİLDİ

Filenin Sultanları’nın yer aldığı C Grubu’nda dün Rusya, Ukrayna’yı 25-18, 20-25, 25-23, 23-25 ve 15-13’lük setlerle yendi ve galibiyetle başladı. Rusya bugün Türkiye’yle, Ukrayna ise Bulgaristan ile karşılaşacak.