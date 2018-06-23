Proparco'nun Üst Yöneticisi (CEO) Gregory Clemente, Türkiye'nin kendileri için portföylerinde yer alan önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Clemente, "Biz sadece özel sektördeki projelere odaklanıyoruz. Öncelikle olarak bankalar ve tarım, altyapı ve sosyal sektör ile (bilhassa sağlık)" dedi.

Son yıllarda dünya genelinde yıllık 1 milyar avro finansman sağladıklarının altını çizen Clemente, "2020 yılına kadar yılda 2 milyar avro taahhüt hedefine çıkaracağız" diye konuştu.

Clemente, İstanbul ofisinden Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya bölgelerinin yönetildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Portföyümüzde, Türkiye bizim için en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, büyük ve çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip. Biz Türk ekonomisine güveniyoruz. Türkiye'de finansal olarak 2004 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 5 sene öncesinde de Türkiye'deki ofisimizi açtık. Dünyadaki yıllık taahhütlerimizi iki katına çıkarmak istiyoruz ve Türkiye bizim için kilit ülke. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi, yılda 100 milyon avrodan fazla finansman sağlayarak destekleyeceğiz."

Proparco, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da hem işletmelere hem de finans kurumlarına fonlama ve destek sağlıyor.

Altyapı (yenilenebilir enerjiye özel olarak odaklanan), sürdürülebilir tarım, finans kurumları, sağlık ve eğitim gibi temel kalkınma sektörlerindeki projeleri finanse etmeyi hedefleyen Proparco, ayrıca özel sektörün 2015 yılında uluslararası toplum tarafından benimsenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı önemsiyor.