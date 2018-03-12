Türkiye’nin ilk “Elektro-Optik Radarı” göreve hazır

Her türlü hava koşulunda 360 derece görüş açısıyla değerlendirme yapan “Canovate Elektro-Optik Radarı”, havalimanları, sınır güvenliği, boru hatları, kıyı emniyeti ve ormanların yangından korunması gibi geniş bir alanda kullanılabilecek.

Elektro-Optik Radarı yaklaşık 3 yıldır süren bir ar-ge çalışması ile geliştirdiklerini ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“Ülkemizin ilk elektro-optik radarını Türk mühendislerimiz ile geliştirdik. Canovate Elektro-Optik Radarı; risk taşıyan hedef veya tehditleri tespit etme ve eşgalini belirlemede, geleneksel radarlara oranla, üstün özelliklere sahip."



Savunma sanayide liderler arasında olmayı hedefliyor



Veri merkezi (data center) ve fiber optik teknolojilerindeki geniş ürün gamını, 4 kıtada 71 ülkeye ihracat eden Canovate, savunma sanayiye yönelik yaptığı ar-ge çalışmalarıyla, bu alanda da liderler arasında olmayı hedefliyor.

Canovate’nin ar-ge ve inovasyon odaklı bir şirketler grubu olduğunu belirten Canovate Group Başkanı Can Gür, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin önde gelen ar-ge ve inovasyon odaklı global firmalarından birisiyiz. İstanbul Çekmeköy’de 30 bin metrekare alan üzerindeki fabrikamızda, 100’ü aşan mühendis ekibimiz ve (tüm grubun bünyesindeki) 1000’in üzerinde çalışanımız ile yüksek teknoloji üretimi yapan mühendislik odaklı bir şirketler grubuyuz. Veri merkezi ve fiber optikte global pazarlarda gösterdiğimiz başarımızı; savunma sanayi alanında da göstermeye devam ediyoruz.”

50 yıldır, bilişim, telekom, savunma sanayi, balistik sistemler, elektro-optik sistemler, ısıtma/soğutma alanlarında birçok ar-ge projesi yaparak ileri teknoloji ürünlerini geliştirmekte olduklarını anlatan Can Gür, yüzde 100 Türk markası olarak, dünya pazarlarında elde ettikleri başarıların haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.