Irak Türkmen Cephesi Gençlik Teşkilatı Üyesi Ali Tazehurmatulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel seçimlere şaibe karıştığını Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmek için imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanyayı başlatalı sadece iki gün olmasına rağmen binlerce vatandaşın katıldığına dikkati çeken Tazehurmatulu, 160 binden fazla imza topladıklarını, bu sayının 200 bini bulmasını hedeflediklerini söyledi.

Hedeflerinin bu seçimlere şaibe karıştığını tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirten Tazehurmatulu, "Konuyu BM'ye taşımak için örgütün Irak temsilciliğine toplanan imzaları ileteceğiz. Ayrıca şaibenin kanıtlarını belgelendirmeyi hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

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