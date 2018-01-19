Adını Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştiren TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulu’nda olağanüstü halin ( OHAL) kaldırılması talebi öne çıktı. Toplantının açılış konuşmalarını yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, OHAL’in kaldırılmasını istedi.
Konuşmasında demokrasi vurgusu yapan Bilecik, “Türk toplumu çok iyi bilir, ‘göstermelik’ demokrasi diye bir şey yoktur. Ayrıca, demokrasi altın kadar kıymetlidir ama ne çeyreği, ne de yarımı olur” dedi.
‘ACİLEN REFORM GÜNDEMİNE DÖNELİM’
Türkiye’yi dünya siyaseti ve ekonomisinde etkili kılan en büyük güç kaynaklarının her zaman demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve özgürlükler olduğunu kaydeden Bilecik, “Bu nedenle acilen olağan demokrasi ortamı ve reform gündemine dönmemiz işin en doğrusudur. Devlet geleneğimizin dikkatli diplomatik üslubu da bu yönelimi desteklemelidir. Unutmayın, kavga kavgayı, barış barışı doğurur” ifadesini kullandı.
Türkiye’de Avrupa Birliği (AB) üyeliğini isteyenlerin oranının yüzde 70’ler seviyesinde olduğuna dikkat çeken Bilecik, bu rakamın her şeye rağmen Türk toplumunun sosyal standartları ileri, refah seviyesi yüksek, demokratik bir hukuk devletinde yaşama iradesinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bilecik, konuşmasında medeniyetin ilk şartının adelet olduğunu vurguladı.
TÜSİAD’ın genel kurul toplantısına Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı, Güler Sabancı, Ömer Koç ve Ümit Boyner’in de aralarında olduğu çok sayıda üye katıldı.
‘İÇ TALEBİ KÖRÜKLEYEN POLİTİKADAN UZAKLAŞALIM’
TÜSİAD’a göre, Türkiye ekonomisi, bu yıl yüzde 4.5 büyüyecek. “2018 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlıklı rapor, TÜSİAD 48. Olağan Genel Kurulu’nda katılımcılarla paylaşıldı. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 büyüyeceği, enflasyonun yüzde 9.8, işsizliğin ise yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüldü. Ekonomi literatüründe ‘yüksek enflasyon ve yüksek büyüme’ diye bir ikili olmadığını söyleyen TÜSİAD Başkanı Bilecik, “Artık, iç talebi körükleyen politikalardan bir an önce uzaklaşmak ve fiyat istikrarını yakalamak zorundayız” dedi.
ARTIK ONLAR İŞADAMI DEĞİL, ‘İŞ İNSANI’
CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ADI DEĞİŞTİ
TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulu’nun gündemi kapsamında, TÜSİAD’ın açık isminin “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesine, derneğin kısaltması olarak kullanılan TÜSİAD markasının korunmasına oybirliğiyle karar verildi. Değişikliğe gerekçe olarak cinsiyet eşitliği gösterildi. Bu değişiklik ile birlikte derneğin kısaltması olan “TÜSİAD” markası kullanılmaya devam edilecek. 2017 yılında 117 yeni üyenin katılmasıyla TÜSİAD’ın üye sayısı 634’e yükseldi.
BERKER’E ANMA TÖRENİ
Toplantının açılışında 1971-1979 yılları arasında TÜSİAD’ın ilk başkanı olan merhum Feyyaz Berker için anma töreni gerçekleştirildi.
TÜSİAD YİK BAŞKANI ÖZİLHAN: ‘OHAL YABANCININ YATIRIM KARARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR’
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da ‘olağanüstü hal’in vatandaşlar üzerinde etkisi sınırlı olsa da yabancı müteşebbislerin yatırım kararlarını olumsuz etkilediğine işaret etti. Özilhan, “OHAL’in son kez uzatılmış olmasını temenni ediyoruz” dedi. Türkiye’nin temel sorunlarının çözülmesi için tüm toplumun net bir vizyon altında kenetlenmesi gerektiğine işaret eden Özilhan, “İktidar tüm toplumu kucaklamalı. Yüzde 51’in onayı değil, yüzde 100’ün katılımı hedeflenirse, üstesinden gelinemeyecek problem kalmaz” yorumunu yaptı.
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