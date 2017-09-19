Tutsak 1. bölüm fragmanı - Tutsak saat kaçta, hangi kanalda? Tutsak oyuncuları!

Kanal D'de bu akşam başlaycak olan Tutsak, izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor. Diziyi bekleyen vatandaşlar, merakla Tutsak 1. bölüm fragmanını ve Tutsak oyuncu kadrosunu araştırıyor. İşte Tutsak 1. bölüm fragmanı ve Tutsak oyuncuları...

TUTSAK 1. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Pamir Pekin, Gülper Özdemir ve Caner Şahin'in paylaştığı Tutsak, 1. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de başlayacak. Tutsak dizisi, Elif’in “tutsak”lıktan kurtulabilmek için yaşadığı tekinsiz dünyada kendi ayakları üzerinde durmasını konu ediniyor.

Elif’i tutsak eden kocası Sadullah, bir gün eve dönmez ve o günden sonra Elif’in hayatı eskisi gibi olmaz. Sadullah’tan sonra yalnız kalan Elif’e ilk yardımcı olan kişi komşusu Bahadır olur. Elif’e yanlarında çalıştıkları ailenin konağında iş ayarlar fakat bu aile Sadullah’ın ortadan kaybolmasına sebep olan Gürhan ailesidir. Elif bu konakta kim olduğunu saklamak zorunda kalır. Fakat Elif’in bilmediği şey Gürhan ailesi için Elif’in ne kadar önemli olduğudur.

Elif bu konakta hizmetçilik yaparken ailenin büyük oğlu Kenan, ailenin sırları için Elif’le yakından ilgilenmek zorunda kalacaktır. Bu durumdan memnun olmayan kişi ise Elif’e bu işi ayarlayan Bahadır olacaktır ve Elif kocasından sonra özgürlüğe ilk adımını sırlarla dolu zengin bir ailenin karanlığına atacaktır.

TUTSAK OYUNCULARI

PAMİR PEKİN (Kenan Gürhan karakteri)

GÜLPER ÖZDEMİR (Elif Ersöz karakteri)

CANER ŞAHİN (Bahadır Akıncı karakteri)

AYDA AKSEL (Leman Gürhan karakteri)

SERAY GÖZLER (Sevim Akıncı karakteri)

ÖZCAN VARAYLI (Enver Gürhan karakteri)

MURAT BALCI (Murat Ülkü karakteri)

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (Elmas Ünal karakteri)

CEYDA KASABALI (Derin Karataş karakteri)

GÜNEŞ EMİR (Bennu Gürhan karakteri)

ÇAĞDAŞ TEKİN (Okan Gürhan karakteri)

MEHMET GÜRHAN (Mehmet Ersöz karakteri)

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Tutsak 1. bölüm fragmanı

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