Tutsak 2. bölüm fragmanında Kenan Elif'in peşine düşüyor

Yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Serhan Şahin'in oturduğu ve senaryosunu Gürkan Tanyas'ın kaleme aldığı Tutsak dizisi 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde kendisine yardımcı olması için Elif'in peşine düşen Kenan, Elif'i ailenin av evine götürüyor ve bu durum Kenan'ın başına bela açıyor. İşte Tutsak 2. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

TUTSAK 2. BÖLÜMDE KENAN ZOR DURUMDA

Kenan, kendisine yardımcı olması için Elif’i ailenin av evine götürür fakat Elif’in av evine gitmesi ve yaşananlar Kenan’ın başına bela açacaktır.

Elif, Sadullah’ın ölümüyle ilgili Kenan’dan şüphe duymaya başlayacak, Bahadır ise Elif’i korumaya çalışırken kendisini tehlikeli durumlara sokacaktır.

Elif tüm bu olanların ortasında kalırken bir taraftan da Bennu’nun oyununa kurban gidecektir. Kenan’ın polis tarafından sorgulanmasına sebep olan kişi ise ailenin içinden tahmin etmedikleri biri olacaktır.

Kenan, Elif'ten istediğini alabilecek mi?

Elif, tutsak olarak yaşadığı yıllar sonrasında yeni hayatına alışmaya çalışmaktadır. Fakat yeni hayatına henüz adapte olamamıştır. Bahadır, Elif'in tüm yaşadıklarından sonra artık özgür bir insan gibi davranmasını ve yeni hayatına devam etmesini söyler.

Kenan'ın ise Elif'ten almak istediği çok önemli bir detay vardır. Sadullah cinayetinin ardındaki gizem ne?

Gürhan ailesi, Sadullah cinayetiyle ilgili giderek tedirgin olmaya başlıyor ve birinin onlara tuzak kurduğunu düşünürken Kenan, belgeleri bir an evvel ele geçirip bu işten kurtulmaya çalışıyor!

Sadullah'ın ölümüyle ortalık karışıyor ve Gürhan ailesinde sular durulmuyor. Kenan, Elif aracılığıyla Sadullah'ın gizlediği belgeleri elde etmeye çalışıyor. Hiç bir şeyin farkında olmayan Elif ise Kenan tarafından yakın takibe alınıyor!

TUTSAK 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Elif’i tutsak eden kocası Sadullah, bir gün eve dönmez ve o günden sonra Elif’in hayatı eskisi gibi olmaz. Sadullah’tan sonra yalnız kalan Elif’e ilk yardımcı olan kişi komşusu Bahadır olur. Elif’e yanlarında çalıştıkları ailenin konağında iş ayarlar fakat bu aile Sadullah’ın ortadan kaybolmasına sebep olan Gürhan ailesidir. Elif bu konakta kim olduğunu saklamak zorunda kalır. Fakat Elif’in bilmediği şey Gürhan ailesi için Elif’in ne kadar önemli olduğudur.



Elif bu konakta hizmetçilik yaparken ailenin büyük oğlu Kenan, ailenin sırları için Elif’le yakından ilgilenmek zorunda kalacaktır. Bu durumdan memnun olmayan kişi ise Elif’e bu işi ayarlayan Bahadır olacaktır ve Elif kocasından sonra özgürlüğe ilk adımını sırlarla dolu zengin bir ailenin karanlığına atacaktır.

TUTSAK OYUNCULARI

Pamir Pekin (Kenan Gürhan)

Gürhan ailesinin büyük oğlu, yakışıklı ve sert Kenan, duygularından kendini arındırmış bir mantık adamıdır. Ailesini ve değer verdiklerini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Geçmişte kaldığı sanılan sırlar ve günahlar aileyi parçalamak için yeniden karşılarına çıktığında; Kenan ailesini korumakla Elif’e geliştirdiği aşkın arasında kalacaktır.

Gülper Özdemir (Elif Ersöz)

Gürhan ailesinin konağında çalışmaya başlayan gizemli ve güzel hizmetli Elif; iyi kalpli, ürkek fakat içten içe cesur bir genç kızdır. Hayat Elif’e acı yüzünü göstermiş olsa da içindeki umudu korumayı başarmıştır. En büyük isteği, tek başına ayaklarının üzerinde durup, özgür ve kendine ait bir hayat kurabilmektir. Gürhan ailesinin çevresini saran sır ve entrika ağları Elif’e dolanacak olsa da Elif yeniden tutsak olmamak için mücadele edecektir.

Caner Şahin (Bahadır Akıncı)

Yakışıklı, cesur, gözü kara bir genç adamdır. Uzun zamandır Gürhan ailesinin şoförlüğünü yapmaktadır. Çok temiz bir kalbi olsa da gözü karalığı, bastıramadığı öfkesiyle birleştiğinde durdurulamaz bir hal alır. Annesinden başka kimsesi yoktur. İçinde bir yerlerde hayatın ona karşı adaletsiz davrandığını düşünmekte ve hak ettiği yerlerde olmadığına inanmaktadır. Çok tutkulu bir yanı vardır. Sevdiği kadın için yapmayacağı şey yoktur.

Ayda Aksel (Leman Gürhan)

Kenan, Okan ve Nazlı’nın annesi, Gürhan ailesinin hanımı. Soğuk ve mesafeli bir kadındır. Kolay kolay kimseye güvenmez. Ailesi için her şeyi yapabilir. En büyük zaafı oğlu Kenan, en büyük sorunu ise kendisinden nefret eden kızı Nazlı’dır.

Seray Gözler (Sevim Akıncı)

Konaktaki hizmetlilerin başı. 15 senedir konağı çekip çeviren, yeri geldiğinde sert ama anaçlığını hiçbir zaman kaybetmeyen vicdanlı bir kadın. İşini iyi yapıp Gürhanlar’la mesafeli ve saygılı ilişkisini korumayı başarmış. En büyük zaafı sahip olduğu tek şey olan oğlu Bahadır. Çok sevdiği oğlunu korumak için canını bile düşünmeden verecek bir anne.

Özcan Varaylı (Enver Gürhan)

Leman’ın kocası, güler yüzlü, gamsız ve rahat görünse de içinde bunların tam tersi duygular saklayan biridir.

Murat Balcı (Murat Ülkü)

Hırslı, idealist bir komiser. Kendini işine adamış bir adam. Hedefine ulaşana kadar asla vazgeçmez. Adaleti sağlamak, suçluları cezalandırmak için gerekirse bütün kuralları esnetebilir.

Yağmur Özbasmacı Mermer (Elmas Ünal)

Konakta çalışan genç hizmetli. Genç ve güzel bir kadın. Bahadır’a deli gibi aşık. Bu aşk için de entrikacılığını kullanmaktan kaçınmaz. Fakat aceleci ve fazla düşünmeden hareket eder. Bu yüzden genelde yaptıklarının kurbanı sonunda kendi olur.

Ceyda Kasabalı (Derin Karataş)

Genç Derin, evin diğer hizmetlisi. Kadınlığını kullanmaktan çekinmeyen kurnaz biri. Elmas’ın aksine, düşünce ve duygularını saklamakta başarılı. En büyük hayali çok sevdiği Kenan’ı kendine aşık edip onunla evlenebilmek.

Güneş Emir (Bennu Gürhan)

Gürhan ailesinin istenmeyen gelini, Okan’ın karısı. Güzel, çekici fakat iki yüzlü biri. Geçmişini gömmüş ve Okan’la evlenerek hep hayalini kurduğu zengin ve rahat hayata kavuşmuştur. Ancak yeni girdiği bu dünyada kendini kabul ettirebilmek sandığı kadar kolay olmamış ve olmayacaktır.

Çağdaş Tekin (Okan Gürhan)

Gürhan ailesinin ortanca çocuğu. Duygusal ve abisine göre daha naif bir genç adam. En büyük isteği, çok sevdiği karısı Bennu’yla mutlu bir aile kurabilmek. En büyük sorunu ise Bennu’nun geçmişi ve onu aileye layık görmeyen annesi ve abisi.

Mehmet Gürhan (Mehmet Ersöz)

Elif’in zalim ve kötü niyetli amcası. Para için gözünü kırpmadan her şeyi yapabilecek bir adam.

Tutsak 2. bölüm

Tutsak dizisi

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