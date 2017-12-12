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‘SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ’

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Fenerbahçeli Alper Potuk pazar günü sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı.