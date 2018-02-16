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Daha sonra Tuvana Türkay fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ben çok mutlu bir insanım. Hayatta her şey insanlar için, niye mutsuz olayım ki. Hiçbir konuya üzülmedim. İnsanlar sevdiklerini bir daha hiç görmemecesine kaybediyorlar. Sizce bir insan bir daha birisini göremeyince mutsuz olur mu, tabii ki hayır.”