Türksat uydusunda yayın yapan tüm SD televizyon kanalları Türksat’ın hayata geçirdiği MPEG-4 HD formatında yüksek çözünürlüklü yayın teknolojisiyle birlikte yakın zamanda HD yayınlara başlayacak. TV yayınlarındaki HD dönüşümle birlikte halkın mağduriyet yaşamadan en doğru uydu alıcısını tercih etmesini amaçlayan TUYAD, SD uyucu alıcılarının HD uydu alıcılarıyla değiştirilmesi için kamuoyunu uyardı.
Türksat uydusu üzerinde yayın yapan tüm SD TV yayınlarının HD yayına başlamasını destekleyen TUYAD, Türkiye’de aktif kullanımda olan uydu alıcılarının yüzde 40’nın sadece SD yayınları destekleyen standart uydu alıcıları olduğunu belirtti. TV yayınlarındaki HD dönüşüme üye firmalarıyla birlikte hazır olduklarına dikkat çeken TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, Türksat’ın büyük bir özveri göstererek SD yayın maliyetinden daha ucuza MPEG-4 HD yayın hizmeti sunmasını sektör temsilcileri olarak takdir ettiklerini belirtti.
ESKİSİNİ GETİRENLERE İNDİRİM YAPILACAK
TUYAD üyesi uydu alıcısı üreticisi firmaların desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında eski SD uydu alıcısını geri getiren herkes yeni HD uydu alıcılarına yüzde 20 indirimle sahip olacak. Bu kampanya sayesinde yakın zamanda yayına başlayacak tüm HD yayınların herkes tarafından izlenebilmesi ve Türksat Kanal Güncelleme Sistemi’ni destekleyen yeni cihazlarla mağduriyet yaşanmaması amaçlanıyor.
2,7 MİLYAR DOLARLIK DEĞİŞİM
İletişim ve yayın teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yüksek çözünürlüklü HD yayınların da hayatımıza girdiğini belirten TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, “Türksat’ın yeni MPEG-4 formatlı HD yayın teknolojisiyle ülkemiz yeni bir dönüşümü yaşayacak ve yakın zamanda standart çözünürlüklü yayın yapan tüm SD kanallar HD yayın yapmaya başlayacak. Biz de TUYAD olarak kurumsal üye firmalarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilinçlendirerek HD yayınların herkes tarafından izlenebilmesi için yüzde 20 indirim kampanyasıyla desteğimizi ortaya koyduk. Bu sayede halen satılmakta olan eski SD uydu alıcılarının da zamanla tarihe karışacağı konusunda vatandaşlarımızı uyarmak da bizim için büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’de HD yayınlara hazır olmayan yaklaşık 10 milyon televizyon ve 8 milyon uydu alıcısı olduğunu söyleyen Hayrettin Özaydın, “Biz TUYAD olarak sektörün bu değişime hazır olduğunu belirtiyoruz. TV yayınlarındaki HD dönüşümün 2,7 milyar dolarlık bir hacim oluşturacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 sektörün hareketli olacağı bir yıl olacak. Ayrıca çok önemsediğimiz bir konu daha var. Eski uydu alıcılarının geri toplanması konusunda ELDAY derneğiyle önemli bir iş birliğine imza atacağız. Böylece sektörümüzün de hassasiyet gösterdiği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE) kapsamında eski SD uydu alıcıları ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu değişim ve dönüşüm kapsamında SD cihazların satışı duracak ve son tüketicinin de HD kaliteyi destekleyen cihazları satın alması teşvik edilecek” dedi.
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