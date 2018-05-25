Bir Twitter kullanıcısı, 10 yıl önce gönderilen tweet’leri gösterecek spesifik bir arama formülü oluşturdu. Eski Kickstarter yöneticilerinden Andy Baio tarafından paylaşılan arama bağlantısına tıkladığınızda, takip ettiğiniz kişilerin 2008 yılından bu yana gönderdiği tweet’leri görmeniz mümkün.

— Andy Baio (@waxpancake) May 24, 2018

Bu bağlantıya tıklayarak, takip ettiğiniz kişilerin 10 yıl önce neler paylaştığını görebilirsiniz. Ayrıca arama sonrasında tarihi değiştirerek kendi spesifik aramalarınızı oluşturmanız da mümkün.

10 yıl önce gönderilen tweet’lere bakıldığında, Twitter’ın bugünkünden daha apolitik ve hoşgörülü bir dijital platform olduğunu söylemek mümkün. Birçok tweet insanların anlık aktivitelerini ve rastgele düşüncelerini içeriyor.

TWİTTER’A 'MODERN ÖZELLİKLER' GELDİ!