Twitter, mobil web sürümü, Twitter Lite ve Twitter for Windows platformlarını yeni özelliklerle güncelledi. Mobil uygulamasının modern özelliklerini bu platformlara uyaran Twitter, kullanıcıların artık bu istemcilerin üzerinden de gece modunu, gerçek zamanlı güncellemeleri ve yeni tweet yazma ekranını kullanmalarına olanak tanıyor.

Uygulamalara gelen özellikler devasa yenilikler değilken, Twitter’ın mobil uygulamasını kullanmayan ya da kullanmak istemeyenler için büyük fark yaratacak

TWİTTER’DAN ANDROİD HAMLESİ!