Sosyal medya ağı Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Canlı hata haritasındaki bilgilere göre, erişim sorunu yoğunlukla Amerika ve Japonya'da yaşanırken Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde de kısmi erişim sorunu yaşanıyor.

TWİTTER NEDİR?

Twitter, 2006 yılının Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan bir sosyal medya sitesidir. Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da bulunan Twitter, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı.

Kullanıcılar, Twitter'da 280 karakter ile sınırlandırılan ve "tweet" adı verilen gönderiler yayınlayabilmektedir. Günümüz verilerine göre Twitter'da her dakika ortalama yaklaşık 150 bin tweet atılmaktadır.