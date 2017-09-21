Twitter'ın yeni şeffaflık raporuna göre, sosyal ağ Türkiye dışında herkesle bilgi paylaşıyor

Twitter, dünyanın dört bir yanından kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleriyle önemli bir haber kaynağına dönüştü. Fakat bu bilgilerden bazıları ülkeler tarafından sakıncalı görülüyor.
Her ülke kendi yasaları doğrultusunda kimi bilgi ve içeriklerin yayılmasına karşı çıkıyor. Bu nedenle Twitter, hükümetlerden her yıl yüzbinlere yakın içerik ve bilgi kaldırma talebiyle karşı karşıya kalıyor.
Sosyal ağ, her talebi içerdiği tehlike ve yasa dışılık açısından ele alarak hükümetleri yanıtlıyor. Bu mekanizma, kimi ülkelerin daha yüksek onay oranlarına sahip olmasının sebebi olarak gösteriliyor.
Twitter en güncel şeffaflık raporunda, farklı ülkelerden aldığı içerik kaldırma taleplerini ve bunlardan kaç tanesini onayladığını açıkladı.
1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasını kapsayan rapora göre, Türkiye 2 bine yakın içerik kaldırma talebiyle listenin başını çekiyor. Bu taleplerden yalnızca yüzde 11'i Twitter tarafından kabul edildi. Listenin ikinci sırasında, 1.213 talepte bulunan Rusya yer alıyor. Bu taleplerin yüzde 55'i olumlu yanıtlandı.
Listeye üçüncü sıradan giren ve Batı Avrupa'nın talep açısından lideri olan Fransa, sosyal ağa 1.038 içerik kaldırma talebi gönderdi, fakat yalnızca yüzde 13'ü onaylandı. Dördüncü sıradaki Almanya'nın talepleri 443 olarak bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ise yılın ilk yarısında Twitter'dan 118 içeriğin kaldırılmasını istedi fakat bunlardan hiçbirisi onaylanmadı.
Yılın ilk yarısında Twitter'a giden içerik kaldırma taleplerinin yüzde 90'u Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya dörtlüsünden geldi.
BİLGİ DE ALIYORLAR
Ülkeler, ABD merkezli sosyal ağdan yalnızca içeriklerin ve bilgilerin kaldırılmasını talep etmiyor. Ulusal güvenlik ve kriminal soruşturmalar gerektirdiği taktirde, Twitter kullanıcıları hakkında kimlik ve adres bilgileri de isteniyor.
ABD, kullanıcı bilgisi talebinde uzun yıllardır lider, fakat diğer ülkelerin taleplerinde de gözle görülür bir artış söz konusu. Ülke, yılın ilk yarısında 2.111 kişinin bilgilerini istedi. Bu taleplerden yüzde 77'si karşılandı.
Bir önceki şeffaflık raporunda listenin alt sıralarında yer alan Japonya'nın bilgi talepleri yüzde 42 arttı ve ülke 1.384 kullanıcıya dair bilgi talebinde bulundu. Twitter bunlardan yüzde 65'ini paylaşmayı kabul etti
Listenin üçüncü sırasındaki Birleşik Krallık 606 kişiye dair yaptığı bilgi talebinden yüzde 79'una olumlu yanıt aldı. 554 taleple dördüncü sırada yer alan Türkiye'nin ise hiçbir bilgi isteği karşılık görmedi.
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