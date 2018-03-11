Uber uygulamasını kullanarak taksicilik yapan sürücülere tepki gösteren taksiciler, son birkaç gündür Uber araçlarına saldırı gerçekleştiriyor. Uber sürücülerini müşteri gibi çağıran taksiciler, gelen Uber aracına saldırıyor ve Uber şoförünü darp ediyor. Yaşanan bu olaylar üzerine de Uber uygulaması da çok araştırılan konular arasına girdi. Peki Uber nedir? Uber nasıl kullanılır?

UBER NEDİR?

Uber, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası bir ulaşım şebekesi şirketidir. Mobil uygulaması ile hizmet sunan Uber, günümüzde 60'tan fazla ülkede hizmet vermektedir.

2009 yılında kurulan Uber şirketinin sermayesi, 2015 başlarında toplam 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Mobil işletim sistemlerinin uygulama marketlerinde yer alan Uber uygulaması ile birlikte yolcular

Yolcular, akıllı telefonları üzerinde yer alan Uber uygulaması ile ilk olarak gidecekleri yeri harita üzerinden işaretleyerek bir Uber aracı çağırır. Ardından gelen Uber aracı, yolcuyu araç çağırırken belirttiği konuma götürür.

UBER NASIL KULLANILIR?

Uber uygulamasını kullanmak için ilk olarak uygulama marketinden Uber uygulamasını akılllı telefona indirmek gerekmektedir. Ardından uygulamaya telefon numarasıyla veya e-posta adresi ile kayıt olmak gerekecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra Uber uygulamasının ana ekranı açılmaktadır.

Ana ekranda bulunan haritadan bir konum seçerek veya arama kutucuğuna gidilecek yer yazılarak bir Uber aracı çağırılmaktadır. Uber'de 3 farklı araç tipi bulunmaktadır. Bunlar Uber Taxi, Uber XL ve Uber Black'tir.

Araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri yer alacaktır. Plaka, sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı yolculara sunulmaktadır. Eğer sürücü beğenilmez ise araç çağırma işlemi iptal edilebilir. Araç çağırıldıktan sonra çevrenizdeki boş Uber aracı sayısına da bağlı olarak ortalama 10 dakika içinde belirttiğiniz konuma Uber aracı gelmektedir.

Ödeme yöntemi olarak da yolculuk sonunda nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Yolculuk sırasında ödeme yönteminizi değiştirmek için uygulama ekranınızı yukarı doğru kaydırın. Menü'deki Ödemeler öğesini açmak için kart numaranızın son 4 hanesine dokunun. Ödemeler'de Uber hesabınızla önceden ilişkilendirdiğiniz farklı bir ödeme yöntemi seçebilir ya da yeni bir ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.

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