Yarının ulaşımını hayal etmeye çalışan Uber, ikincisini düzenlediği Elevate Summit’te gelecek araç filosunda yer alacak uçan otomobiller için bir kılavuz tasarım sergiledi.

eCRM-003 kod adlı dikey iniş ve kalkış yapabilen bu araç, şirketin 2023 yılında başlatmayı planladığı UberAir uçan taksi servisinde yer alacak araçlar için bir kılavuz tasarım olma özelliği taşıyor.

Gücünü elektrik motorlarından alan dört çift birlikte hareket eden pervane, uçan otomobilin 1.000 ile 2.000 feet arası yükseklikte seyahat edebilmesine olanak tanıyacak. Tek bir büyük pervane yerine elektrikli birçok küçük pervaneyle çalışan eCRM-003, bu sayede geleneksel helikopterlerden daha sessiz ve verimli bir tasarım olarak dikkat çekiyor.

GOOGLE'IN KURUCUSUNDAN UÇAN TAKSİ: ÜÇ YILA TAKSİMETREYİ AÇACAK!

Havalandıktan sonra arkadaki biri hariç tüm pervanelerini kapatarak sabit kanatlı bir uçağa dönüşen araç, saatte 240 km azami hıza ulaşabilecek. Elektrikli aracın tam dolu pillerle 100 km mesafe gidebileceği de verilen diğer bilgiler arasında.

Uber, 2023 yılında kullanıma sunmayı planladığı ilk uçan taksilere insanların pilotluk edeceğini ancak nihai hedefin bu araçların tamamen otonom hale gelmesi olduğunu açıkladı.

Uçan taksiler onları çağırdığınız her yere gelmeyecekler. UberAir seyahatleri stratejik yerlere inşa edilen hava duraklarında başlayacak ve bitecek. Uber, hava durakları modelinin kendilerine ses kirliliğini yönetme ve Federal Havacılık İdaresi’yle uçuş planlama koordinasyonu sağlama şansı verdiğini belirtti.

Uber Araç Mühendisliği Ekibi’ni yöneten Rob McDonald, Uber’in bu otomobili üretmeyeceğini, bu referans konseptin iş ortaklarına yol göstereceğini söyledi.

UBER KULLANANLARA MÜJDE! ARTIK GÖREMEYECEKLER!