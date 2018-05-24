Üç ayrı arama başvurusu daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe başvurdu.

ARKA ARKAYA BAŞVURULAR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) arka arkaya petrol arama başvuruları geliyor. TPAO geçtiğimiz günlerde de 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmuştu. TPAO Mayıs ayında bir, Nisan başında ise 4 ayrı yerde petrol aramak için başvuru yapmıştı.