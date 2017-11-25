Uçakta en iyi koltuk hangisi?

Uçaktaki en iyi koltuk hangisidir?” sorusu, neredeyse havacılık endüstrisi ile aynı yaşta. Ancak bu sorunun sadece bir tane cevabı yok. Cevaptan ne beklendiği ve önceliklerine göre seçenekler çeşitleniyor. Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek her uçak yolcusunun aklından geçen bu soruya dair yapılan araştırmanın sonuçlarını kaleme aldı.

Havayollarının birçoğu seyahat esnasındaki ikram taleplerini önceden alıyor. Ancak seyahat öncesi böyle bir talep alınmamışsa, ekonomide uçuş sırasında ikramlar genelde iki ana yemek seçeneği ile sunuluyor.

Seçeneklerden birine aşırı yüklenme olursa da bir süre sonra kalan yolcular ikinci seçeneğe talim etmek zorunda kalıyor. Bu sebeple en hızlı servis isteyen yolcu ya en önlerden ya da en arkalardan koltuk seçmeli.

Çünkü servis aynı anda uçağın önünden ve arkasından başlıyor. Servis görevlileri uçağın ortasında buluşuyor. Bu yüzden hızlı servis konusunda ortalardan koltuk seçen yolcuların şansı azalıyor.

Öte yandan uçakta yastık, battaniye gibi yolcu sayısı ile eşit sayıda bulunmayan, ekstra hizmetleri almak için de arka koltuklarda oturanlar şanslı.

EN İYİ MANZARAYI MI ARZULUYORSUNUZ?

Pencereden görüş konusu bazı durumlarda hangi havalimanına gideceğinize bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin, uçağın sol tarafındaki bir pencere koltuğu, Los Angeles’taki Hollywood tabelasının muhteşem bir görüntüsünü yakalamak için en iyi seçenektir.

Sydney’e inişlerde de sol tarafın manzarası daha güzeldir. Ancak daha geniş çaplı düşünürsek, iyi bir manzara için, her zaman, görüşünüzün tamamen engelleneceği kanatlara yakın koltuklardan uzak durulmasında fayda var.

Başta Seat Guru olmak üzere çeşitli web sitelerinden, havayollarına göre uçak konfigürasyonu hakkında bilgi alabilir, kanatların üstünde hangi koltukların yer aldığını görebilirsiniz.

DAHA GÜVENLİ UÇUŞ NEREDE?

Havayolu şirketleri ve uçak üreticileri emniyet konusunda, tüm uçak koltuklarının eşit seviyede olduğunu söylüyor. Ancak yapılan testler, uçak kazalarının detaylı analizleri ve kurtulan insanların istatistiklerine bakıldığında, uçaklarda bazı koltukların diğerlerinden daha güvenli olduğu ortaya çıkıyor.

Yapılan tüm değerlendirmeler ışığında, kazalarda, kuyruk yakınında oturan yolcuların ilk birkaç sırada oturan yolculara göre yüzde 40 daha fazla hayatta kalma ihtimali bulunduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak emniyet konusunda aşırı hassas bir yolcuysanız, mümkün olduğunca arka koltukları tercih edebilirsiniz.

UÇAKTAN EN HIZLI NASIL ÇIKILIR?

Sadece küçük bir el bagajıyla seyahat ediyor, hedefinize en kısa sürede ulaşmak mı istiyorsunuz?

Uçaktan kapı açılır açılmaz ayrılmayı amaçlıyorsanız, o zaman uçağa giriş çıkışların yapıldığı sol taraftaki ön kapıya olabildiğince yakın bir koltuğu tercih etmeniz gerekiyor.

EN İYİ UYKU HANGİ KOLTUKTA?

Yerden 10 kilometre yüksekte uyumak kimi yolcu için çok kolay, bazıları içinse imkânsız.

Uyumakta zorlanan yolcular için motorların sesi, yanındaki yolcunun tavırları, tuvalet ve yürüyüş yapma ihtiyacı, koltuğun yetmeyen boyun desteği, uçuş korkusu, kaygısı ve daha pek çok şey önemli birer argümandır. Ancak, her şeye rağmen uçağın bazı bölgelerinde seyahat ederken uyuyabilme ihtimali biraz daha fazladır.

Pencere kenarı koltuklar başınızı dayayabilmeniz ve size nispeten biraz daha fazla yer sağladığı için iyi bir seçenektir. Hem pencere kenarında oturursanız yanınızdaki yolcuların tuvalet ihtiyacı sizi pek ilgilendirmez.

Uçakta uyumayı seven biriyseniz uçağın ön kısmında pencere kenarında yolculuk etmelisiniz. Kanatlardan da uzak durabilirseniz, fena bir uyku çekmezsiniz.

TÜRBÜLANSTAN EN AZ NERESİ ETKİLENİR?

Seyir esnasında eğer şiddetli bir türbülansa girilirse uçaktaki tüm yolcular elbette bundan etkilenir. Ancak araştırmalar, uçaklarda sarsıntıların daha az hissedilebileceği bazı bölgeler olduğunu gösteriyor.

Uçağın orta bölgesinde, kanat hizasına yakın koltuklarda yolculuk ederseniz, sarsıntıları da daha az hissedersiniz.

ÇOCUKLAR İÇİN EN İYİ KOLTUK?

Çocuklarla, özellikle de bebeklerle seyahat ediyorsanız bu sizin için bilinmezlerle dolu bir yolculuk olabilir. Ağlar mı, uçaktan korkar mı, günlük uyku düzeni şaşar mı, tuvalet ihtiyacı değişir mi ve daha pek çok sorunun cevabını düşünürsünüz.

Bu senaryolardan en az etkilenebilmek için yapmanız gereken öncelikli şey tuvalete yakın koltuk seçmek olmalı.

Eğer geniş gövde uçakla seyahat ediyorsanız, kabini bölen duvarın önündeki koltuğa oturmalısınız. Çünkü, ayırıcı duvarda bebeğinizin pusetini ya da yatağını yerleştirebileceğiniz özel bir bölme var. Ve geniş bir diz mesafesine sahip. Ancak bunun için erken davranmak, havayoluyla irtibata geçmek gerekiyor.

Uçakta en iyi koltuk hangisi

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