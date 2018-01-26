MEB tarafından başvuruların alındığı ücretli öğretmenlik başvuruları 24 Ocak 2018 itibari ile e-Devlet üzerinde yapılacak. www.turkiye.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve kişisel şifrelerle giriş yapan ücretli öğretmen adayları, e-Devlet üzerinden karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını yapacaklar.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ücretli öğretmenlik başvurularının 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi. Milli eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacaktır. Hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1.dönem sonu itibariyle sonlandırılmış olup bu durumda bulunanların 2.dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir."

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2017 - 2018 bahar dönemi ücretli öğretmenlik başvuruları için E-Devlet'e giriş yapılması gerekmekte. E-Devlet'in arama bölümüne ücretli öğretmenlik yazıldığında yeni hizmete sunulan sistem gelecek. Buradan KPSS ve formasyon bilgileri yazılır ve il, ilçe branş gibitercihler yapıldıktan sonra başvurular internet üzerinden gerçekleştirilir.

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