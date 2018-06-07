18 | 26

ÖN ELEME NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iki ayrı torba olacak. UEFA ülkeler sıralamasında 11 ve daha aşağısında bulunan ülkelerin takımları, Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri ise Lig Yolu'nda yer alacak.