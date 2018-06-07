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UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi!

07.06.2018 - 11:45 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alırken UEFA, gelecek sezon Devler Ligi'yle ilgili değişikliğe gitti. UEFA, Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonunda takımlara dağıtılacak primlerdeki değişiklikleri açıkladı. Peki gruplara doğrudan katılacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? İşte değişen primler...

  • 1 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
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    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de iki yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşmış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı garantilemişti. 

  • 2 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    2 | 26

    Sarı-kırmızılılara bu konuda bir müjde de UEFA'dan geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yeni gelir dağılımına gitti ve gruplara doğrudan katılım miktarı da arttı!

  • 3 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    3 | 26

    Geçen sezon gruplara kalan her takım, 12,7 milyon Euro kazanıyordu.

  • 4 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    4 | 26

    Bu sezon ise 15,25 milyon Euro kazanacak. UEFA, galibiyet ve beraberlikteki gelir miktarlarını da değiştirdi. 

  • 5 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    5 | 26

    Gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon Euro ödenecek.

  • 6 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    6 | 26

    Beraberlik halinde ise 900 bin Euro ödeme yapılacak.

     

  • 7 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    7 | 26

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan her takıma ekstra 9,5 milyon Euro’luk ödeme yapılacak.

  • 8 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    8 | 26

    Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 66,25 milyon Euro'nun sahibi olacak. 

  • 9 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    9 | 26

    Geçtiğimiz sezon bu rakam 47,7 milyon Euro'ydu.

  • 10 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    10 | 26

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ GELİR DAĞILIMI ŞÖYLE:

    Gruplara kalma: 15,25 milyon Euro (Geçen sezon 12,7 milyon Euro)

  • 11 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    11 | 26

    Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon Euro (Geçen sezon 6 milyon Euro)

     

  • 12 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    12 | 26

    Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon Euro (Geçen sezon 6,5 milyon Euro)

  • 13 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    13 | 26

    Yarı finale kalma: 12 milyon Euro (Geçen sezon 7,5 milyon Euro)

  • 14 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    14 | 26

    Finale kalma: 15 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)

  • 15 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    15 | 26

    Şampiyonluk: 15 milyon Euro + 4 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)

  • 16 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    16 | 26

    FENERBAHÇE'NİN DURUMU NE OLACAK?

    Ligde sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda. 

  • 17 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    17 | 26

    Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.

     

  • 18 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    18 | 26

    ÖN ELEME NASIL OLACAK?

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iki ayrı torba olacak. UEFA ülkeler sıralamasında 11 ve daha aşağısında bulunan ülkelerin takımları, Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri ise Lig Yolu'nda yer alacak. 

  • 19 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    19 | 26

    Yani Türkiye, 10. sıradan geriye düşmemesi durumunda Süper Lig'i ikinci tamamlayan takım, Lig Yolu'na katılacak. Şampiyonlar Yolu torbasından toplamda 4 takım , UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

     

  • 20 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    20 | 26

    Şampiyonlar Yolu torbasındaki takımlar, grup aşamasına kalabilmek için şu turları geçmek zorunda:

     

    Ön eleme turu

    1. eleme turu

    2. eleme turu

    3. eleme turu

    play-off turu

  • 21 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    21 | 26

    Lig Yolu torbasında yer alan takımlar, aşağıdaki eleme turlarında boy gösterecekler :

    2. eleme turu

    3. eleme turu

    Play-off turu

  • 22 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    22 | 26

    ÖN ELEMEDE ELENEN TAKIMLAR, AVRUPA'YA VEDA MI EDİYOR?

    Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp, ön eleme turundan 3. tura kadar olan kısımda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.

  • 23 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    23 | 26

    Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde edecekler.

  • 24 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    24 | 26

    Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turda veda eden takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.

  • 25 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    25 | 26

    Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar.

  • 26 UEFA'dan Galatasaray'a gelir müjdesi! Açıklandı: Şampiyonlar Ligi primleri...
    26 | 26

    Yani, Türkiye'de ikinci olan takım Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2. turu geçerse, en kötü ihtimalle Avrupa Ligi gruplarında yer almayı garantilemiş olacak.

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