Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de iki yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşmış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı garantilemişti.
Sarı-kırmızılılara bu konuda bir müjde de UEFA'dan geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yeni gelir dağılımına gitti ve gruplara doğrudan katılım miktarı da arttı!
Geçen sezon gruplara kalan her takım, 12,7 milyon Euro kazanıyordu.
Bu sezon ise 15,25 milyon Euro kazanacak. UEFA, galibiyet ve beraberlikteki gelir miktarlarını da değiştirdi.
Gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon Euro ödenecek.
Beraberlik halinde ise 900 bin Euro ödeme yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan her takıma ekstra 9,5 milyon Euro’luk ödeme yapılacak.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 66,25 milyon Euro'nun sahibi olacak.
Geçtiğimiz sezon bu rakam 47,7 milyon Euro'ydu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ GELİR DAĞILIMI ŞÖYLE:
Gruplara kalma: 15,25 milyon Euro (Geçen sezon 12,7 milyon Euro)
Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon Euro (Geçen sezon 6 milyon Euro)
Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon Euro (Geçen sezon 6,5 milyon Euro)
Yarı finale kalma: 12 milyon Euro (Geçen sezon 7,5 milyon Euro)
Finale kalma: 15 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)
Şampiyonluk: 15 milyon Euro + 4 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)
FENERBAHÇE'NİN DURUMU NE OLACAK?
Ligde sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda.
Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.
ÖN ELEME NASIL OLACAK?
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iki ayrı torba olacak. UEFA ülkeler sıralamasında 11 ve daha aşağısında bulunan ülkelerin takımları, Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri ise Lig Yolu'nda yer alacak.
Yani Türkiye, 10. sıradan geriye düşmemesi durumunda Süper Lig'i ikinci tamamlayan takım, Lig Yolu'na katılacak. Şampiyonlar Yolu torbasından toplamda 4 takım , UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.
Şampiyonlar Yolu torbasındaki takımlar, grup aşamasına kalabilmek için şu turları geçmek zorunda:
Ön eleme turu
1. eleme turu
2. eleme turu
3. eleme turu
play-off turu
Lig Yolu torbasında yer alan takımlar, aşağıdaki eleme turlarında boy gösterecekler :
2. eleme turu
3. eleme turu
Play-off turu
ÖN ELEMEDE ELENEN TAKIMLAR, AVRUPA'YA VEDA MI EDİYOR?
Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp, ön eleme turundan 3. tura kadar olan kısımda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.
Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde edecekler.
Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turda veda eden takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.
Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar.
Yani, Türkiye'de ikinci olan takım Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2. turu geçerse, en kötü ihtimalle Avrupa Ligi gruplarında yer almayı garantilemiş olacak.
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