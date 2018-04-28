14 | 44

FUTBOL MÜKEMMELLİK VE İNOVASYON MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva’ya Avrupa futbolunun tüm unsurlarına hizmet edecek, yakın çevresinde yer alan mevcut merkezi ve futbol lisesi ile birlikte bir ‘vadi’ oluşturacak sürdürülebilir gelişme odaklı bir eğitim merkezi kuruyor. 38 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak tesisin 26 bin metrekarelik kapalı alanı olacak. 2014'te açılan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin karşısında inşa edilen kompleksin zemin iyileştirme çalışmaları Ocak 2018'de başladı. Tesisin Mayıs 2019’da tamamlanması planlanıyor.

UEFA EURO 2024 ÜSSÜ

Mimarlık harikası proje, UEFA EURO 2024 inovasyon çalışmalarının önemli bir parçası olacak. Merkezde başta UEFA EURO 2024’ün hazırlık ve organizasyon olmak üzere tüm aşamalarında üretilecek bilgi, #BirliktePaylaşalım felsefemiz doğrultusunda UEFA üyesi tüm federasyonlarla eşzamanlı paylaşılacak. UEFA üyesi ülkelerin yöneticileri, çalışanları, teknik adamları, hakemleri, temsilcileri, gözlemci ve futbolcuları, bu tesiste Avrupa futbol misyonuna küresel bir yol haritası çizme olanağı bulacak.