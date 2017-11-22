UEFA Yılın 11'i adayları belli oldu

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i adayları arasında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'den 11 oyuncu yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, Avrupa'da 2017 yılının en iyi takımını belirlemek için 11 Ocak 2017'ye kadar oy verebilecek.
50 adayın bulunduğu listede, Real Madridli 11 futbolcunun yer alması dikkati çekti. Eflatun-beyazlılarda kaleci Navas'ın yanı sıra defansta Marcelo, Ramos ve Carvajal, orta sahada Asensio, Casemiro, Isco, Kroos, Modric ve forvette Ronaldo ile Benzema yılın 11'ine aday gösterildi.
Juventus ile Paris Saint-Germain (PSG), beşer oyuncu ile Real Madrid'in ardından listeye en fazla futbolcu sokan takımlar oldu.
UEFA Yılın 11'i adayları şöyle:
KALECİLER: Gianluigi Buffon (Juventus), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)
DEFANS: Dani Alves, Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci (Milan), Dani Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos (Real Madrid), Giorgio Chiellini, Alex Sandro (Juventus), Kamil Glik (Monaco), Diego Godin (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Benjamin Mendy (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Antonio Valencia (Manchester United)
ORTA SAHA: Dele Alli, Christian Eriksen (Tottenham), Marco Asensio, Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Monaco), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Barcelona), Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba (Manchester United), Miralem Pjanic (Juventus), Saul Niguez (Atletico Madrid)
FORVETLER: Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Neymar (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Radamel Falcao (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Dries Martens (Napoli), Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona)
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