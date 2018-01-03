Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde işler karışıyor. Serhan hapise giriyor, Merve ise yılbaşı partisinde suçlanıyor ve herkes onun üzerine yürüyor. Serhan, Merve'ye evi satması gerektiğini söyllüyor. Ev satılıyor, peki evi kim aldı? Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm 2. fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Star TV'de yayınlanan başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 11. bölümüyle 9 Ocak Salı günü saat 20.00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

İşte Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm 2. fragmanı;

İşte Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı;

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm 2. fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı