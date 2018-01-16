Ufak Tefek Cinayetler, bir Türk gerilim televizyon dizisi. İlk bölümü 24 Ekim 2017'de Star TV'de yayınlandı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi isimlerin rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 12. yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölümde neler olacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dört kadın, dört tarafa savruluyor. Pelin, esip gürlemeye başladı. Büyük organizasyonlarla varlığını kanıtlamaya çalışırken, başı beklenmedik bir belaya giriyor.



Arzu'yla Mehmet, kızlarının oyununa geliyorlar. Arzu kıymete bindi, Mehmet peşinde... Bir an olsun ayrılmak istemiyor. Merve filikaya atlayıp gemiyi terk ediyor. Oya ve Serhan arasında ilk kez bir engel yok bu defa. Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Bu işi doktor Oya Toksöz olarak çözebilecek mi?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 12. yeni bölümü ile 16 Ocak Salı (bugün) saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak ediyor. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesiyor. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar.

Aradıkları çıkış yolunu bulabilecekler mi? Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Çıkış yolu arıyor. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara giriyorlar. Sahipsiz bir Sarmaşık, ikisinin de hoşuna gidiyor.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm

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