Ufak Tefek Cinayetler dizisi 20. son bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği 21. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Düğünde yaşanan olaylardan sonra bütün herkes Sarmaşık' ta olan katilin kim olduğunu araştırıyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölümde neler olacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor.

Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor. Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 21. yeni bölümü ile 20 Mart (bugün) saat 20:00'de Star Tv ekranlarında olacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Silahlar çekildi, 4 kadın birbirine saldırıyor. Artık işler ciddi, olan sonunda Oya'ya olacak. En delikanlıyı yiyecek bu Sarmaşık! İyiler ve haydutların çetin savaşı başladı artık. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Bu düğünün olmamasını isteyen kim? Olmasını isteyen kim?

Ufak Tefek Cinayetler’in gerçek cinayetler haline gelmeye başladığı yeni bölümde herkes suçlu olabilir!

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