Ufak Tefek Cinayetler 5. son bölüm fragmanı! Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm izle

4. bölümüyle izleyicisiyle buluşan ve izleyicilerden tam not alan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin büyük merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İnternet üzerinde "Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, bu akşam ekrana gelen 4. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.
Dizinin yeni bölüm fragmanını büyük heyecanla bekleyen takipçileri, internet üzerinde “Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” aramasını yapmaya başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Konusuyla ve kadrosuyla dikkat çeken Ufak Tefek Cinayetler dizisi için yeni bölüm fragmanı an itibarıyla yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Oya artık gider değil mi? Oturamaz bu sitede değil mi? Daha da mı gitmesin? Arkasına bakmadan gidecek." sözleri dikkat çekti.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 4. BÖLÜM İZLE
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu akşam ekrana gelen 4. bölümünde;
Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar.
Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir. Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler.
Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukça şeytani bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena..
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.