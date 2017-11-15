Ufak Tefek Cinayetler 5. son bölüm fragmanı! Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm izle

4. bölümüyle izleyicisiyle buluşan ve izleyicilerden tam not alan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin büyük merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İnternet üzerinde "Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, bu akşam ekrana gelen 4. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Dizinin yeni bölüm fragmanını büyük heyecanla bekleyen takipçileri, internet üzerinde “Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” aramasını yapmaya başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Konusuyla ve kadrosuyla dikkat çeken Ufak Tefek Cinayetler dizisi için yeni bölüm fragmanı an itibarıyla yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Oya artık gider değil mi? Oturamaz bu sitede değil mi? Daha da mı gitmesin? Arkasına bakmadan gidecek." sözleri dikkat çekti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 4. BÖLÜM İZLE

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu akşam ekrana gelen 4. bölümünde;

Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar.

Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir. Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler.

Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukça şeytani bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena..

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı