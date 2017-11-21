Ufak Tefek Cinayetler 5. yeni bölümde Oya ne yapacak?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşcil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler' in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak. Peki, 5. bölümde Oya'nın verdiği savaş nasıl son bulacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ufak Tefek Cinayetler 5. bölümde;

Kliniği mühürlenen Oya ne yapacak? Merve bu hamlesinin ardından hiç tanımadığı düşmanlar kazanıyor. Merve’nin korku cumhuriyetiyle Oya’nın sevgi cumhuriyeti karşı karşıya geliyor!

Merve, Oya’nın hayatla en güçlü bağı olan mesleğini elinden almaya kalkarak kendi sonunu hazırladı. Oya, çok öfkeli. Merve’nin bu hamlesine karşılık büyük bir patlama yaşayacak. Arzu ise, atağa geçiyor. Boşanma davası sürecinde Mehmet için zor günler başlıyor.

Sarmaşık’ta soğuk savaş tüm acımasızlığıyla sürerken cepheler arası bir aşk yeşeriyor. Tam da Oya, büyük bir darbe almışken! Oya’nın Sarmaşık’ta kalması ve savaşmaya devam etmesi için en büyük sebep ne?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir. Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler. Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukça şeytani bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

Gökçe Bahadır (Oya)

Aslıhan Gürbüz (Merve)

Bade İşçil (Pelin)

Tülin Özer (Arzu)

Mert Fırat (Serhan)

Selim Bayraktar (Edip)

Ferit Aktuğ (Taylan)

Yıldıray Şahinler (Mehmet)

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 5. yeni bölüm

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