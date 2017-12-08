aslıhan gürbüz kimdir

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Aslıhan Gürbüz en çok merak edilen isimlerden biri. Diğer rol arkadaşları, Gökçe Bahadır, Tülin Özen ve Bade İşçil ile birlikte Beyaz Show'un bu haftaki programına konuk olacak güzel oyuncunun hayatından detayları sizin için topladık.
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de dünyaya geldi. Aslıhan Gürbüz'ün babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi dolayısıyla, İstanbul‘dan Bursa İnegöl‘e taşınma kararı aldılar. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Aslıhan Gürbüz, Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı “Bir Bulut Olsam” dizisinde rol aldı. Yahşi Cazibe dizisiyle adını duyuran Aslıhan Gürbüz Ufak Tefek Cinayetler ile adeta zirveye çıktı.
ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ESKİ EŞİ KİMDİR?
Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer‘le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıydı. Aslıhan Gürbüz Ocak 2014 de Kerem Kupacı’dan boşandı.
ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER
2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe
2011 – 2011 Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe
2011 -AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe
OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
2008 – Zorla Güzellik – Kenter Tiyatrosu
ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER
2004 – Büyük Buluşma
2008 – Gonca Karanfil
2009 – Bir Bulut Olsam
2009 – Kanal-İ-Zasyon
2011 – Labirent
2010 – 2012 – Yahşi Cazibe
2014 – Zeytin Tepesi dizisi
2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 - Bodrum Masalı
2017 - Ufak Tefek Cinayetler
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.