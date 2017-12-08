aslıhan gürbüz kimdir

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Aslıhan Gürbüz en çok merak edilen isimlerden biri. Diğer rol arkadaşları, Gökçe Bahadır, Tülin Özen ve Bade İşçil ile birlikte Beyaz Show'un bu haftaki programına konuk olacak güzel oyuncunun hayatından detayları sizin için topladık.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de dünyaya geldi. Aslıhan Gürbüz'ün babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi dolayısıyla, İstanbul‘dan Bursa İnegöl‘e taşınma kararı aldılar. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Aslıhan Gürbüz, Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı “Bir Bulut Olsam” dizisinde rol aldı. Yahşi Cazibe dizisiyle adını duyuran Aslıhan Gürbüz Ufak Tefek Cinayetler ile adeta zirveye çıktı.

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer‘le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıydı. Aslıhan Gürbüz Ocak 2014 de Kerem Kupacı’dan boşandı.

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

2011 – 2011 Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

2011 -AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Yahşi Cazibe

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

2008 – Zorla Güzellik – Kenter Tiyatrosu

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

2004 – Büyük Buluşma

2008 – Gonca Karanfil

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Kanal-İ-Zasyon

2011 – Labirent

2010 – 2012 – Yahşi Cazibe

2014 – Zeytin Tepesi dizisi

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 - Bodrum Masalı

2017 - Ufak Tefek Cinayetler

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