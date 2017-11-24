Ufuk Sarıca: Müthiş bir 3. periyot oynadık

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya'yı 85-73 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, tutuk başladıkları maçta müthiş bir üçüncü periyot oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ancak Semih Erden'in sakatlığının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Sahada yaş ortalaması çok düşük bir takım olduğuna dikkati çeken Ufuk Sarıca, "İlk defa A Milli Takım formasını giyen 4 oyuncumuz vardı. Maça tutuk ve heyecanlı başladık. Özellikle ikinci periyotta Göksenin Köksal ve Doğuş Balbay'ın savunmadaki katkısıyla oyunu ve skoru dengeledik." ifadelerini kullandı.

Genç bir takımla, kısa bir hazırlığın ardından verilen mücadelenin önemine değinen Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarı oyunun tamamen hakimiydik. Barış Ermiş ile Metecan Birsen'in katkısı ve Melih Mahmutoğlu'nun önderliğinde müthiş bir üçüncü periyot oynadık. Maç daha farklı da bitebilirdi ama faulden 7 sayı bulabildik. Buralarda düdükler daha dengeli olabilirdi. Genç bir takımla bu kadar kısa sürede bu mücadeleyi vermek önemliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Bursa seyircisine de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Milli oyunculardan Barış Ermiş ise maça kısa zamanda hazırlandıklarını hatırlatarak, "Karşılaşmaya kötü başladık. Göksenin ve Doğuş'un savunma katkısı moralleri dengeledi. Çok kısa zamanda kazanılması gereken bir maçtı. Oynanabilecek en iyi basketbolu oynadık. Herkesi tebrik ediyorum, özellikle de Bursa seyircisini." değerlendirmesinde bulundu.

LETONYA CEPHESİ

Letonya Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Arnis Vecvagars, maçta ellerinden geleni yaptıklarına ama kazanamadıklarını söyledi.

Maça iyi ve kontrollü başladıklarını vurgulayan Vecvagars, "Ardından Türkiye savunmayı değiştirdi ve kısalara baskıyı arttırdı. Üst üste çok top çaldılar ve bunun üzerinden 18 sayı bularak öne geçtiler. Yakalamaya çalıştık ama böyle bir atmosferde Türkiye'yi yakalamak kolay değil. Elimizden geleni yaptık ama mağlup olduk." diye konuştu.

Letonya takımı oyuncularından Zanis Peiners ise Türkiye'nin baskısına karşılık veremediklerini aktardı.

Ufuk Sarıca

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