Fırtına’ya veda eden Uğur Demirok, buruk ayrıldığını söyledi. Her zaman Trabzonspor taraftarı olarak kalacağını belirten deneyimli stoper, “Hedefim futbolu burada bırakmaktı ama olmadı. İki tarafında aldığı karar ile birlikte ayrılık yaşandı. Buruk ayrılıyorum ama futbolda böyle şeyler oluyor” dedi. Geleceği hakkında da konuşan Uğur, “Birkaç haftaya bir takımla anlaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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