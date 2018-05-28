Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor’la sözleşmesi sona eren Uğur Demirok’un yöneticilerin kendisi ile masaya oturmaması nedeniyle başka takımlarla görüşmelere başladığı öğrenildi. İstanbul’un yolunu tutmak üzere olduğu öğrenilen deneyimli stoperin M. Başakşehir ile görüşme yaptığı ifade edildi.

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