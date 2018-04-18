Gıda devi Yıldız Holding, Reuters haberine göre 8.5 milyar dolar tutarındaki borcunun 6.5 milyar dolarlık kısmını yeni yapılandırıyor. Konuya yakın iki kaynağa dayandırılarak verilen haberde yeniden yapılandırma sürecinin bu haftasonunda tamamlanacağı belirtildi.

Kaynaklar, Yıldız Holding'in 6.5 milyar dolarlık borç için yapılandırmyı 4+4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl vadeye yayacağını belirtti. İlk 4 yılın ardından finansal değerlendirme yapılacak.

Borcun yeniden yapılandırılması kapsamında Yıldız Holding'in yurt için ve yurt dışındaki tüm taşınmazlarını da teminat olarak göstereceği kaydedildi.

Yıldız Holding, daha önce 'Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka' olarak Yapı Kredi ile anlaşmıştı.