Yeni bir kötü amaçlı yazılım tüm dünyada internet kullanıcılarını tehdit ediyor. Bir siber güvenlik şirketi olan Cisco Talos’ın açıklamalarına göre virüs şimdiden 54 ülkede 500’den fazla cihaz ve modeme bulaştı. VPNFilter isimli kötü yazılımın bulaştığı modemler arasında Linksys, MikroTik, Netgear ve TP-Link gibi markalar var.

Bu operasyonun boyutu ve yapabilecekleri oldukça endişe verici diyen güvenlik uzmanları, saldırının bu haftasonu yani Cumartesi günü oynanacak Kiev’deki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde gerçekleşeceğini düşünüyor.

2017’de NotPetya ismindeki virüs yine Ukrayna’da ortaya çıkmış ve bilgisayarları kullanılamaz hale getrmişti. Ardından dünyanın diğer ülkelerine sıçramıştı.