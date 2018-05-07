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Tarantino, araba kazasından sonra Thurman’la ilişkilerinin değiştiğini söyleyerek, “Kaza benim ve Uma’nın gelecek iki ya da üç yılını etkiledi. Bu, hiç konuşmadığımız anlamına gelmiyor ama güvenimiz kırıldı” demişti.