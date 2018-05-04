2 | 14

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde 33 yaşına giren Ümit Cem Şenol, "Doğum günümü bir sebepten dolayı daha kutlayamadım, ama en kısa zamanda kutlayacağım. Fakat doğum günümde kamera istemiyorum" dedi.